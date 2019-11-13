В киновселенной Marvel появятся три новых супергероя

Новые персонажи появятся в будущих фильмах студии.

Известная американская студия Marvel которая сейчас снимает ленту "Вечные" с Джоли, Хайек и Херингтоном в ролях, порадовала поклонников новостью о новых супергероях.

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Как сообщает ТСН со сылкой на издание Independent, которое цитирует слова главы студии Кевина Файги, в киновселенной появится сразу три новых персонажа.

Так, уже совсем скоро фанаты комиксов увидят таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманской героиней студии.

Глава Marvel также отметил, что всех троих можно будет увидеть сначала на стриминговом сервисе Disney+, а только потом супергерои будут задействованы в картинах студии. Однако неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.

Напомним, недавно звезды "Мстителей" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, признались, почему покинули киновселенную Marvel.