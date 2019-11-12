Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве

Концерт состоится в клубе "Stereo Plaza" 6 марта 2020 года.

Группа Тилля Линдеманна (Rammstein) и Петера Тэгтгрена (Pain) Lindemann отправится на гастроли весной 2020 года.

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В рамках тура музыканты приедут и в Украину. Киевский концерт в поддержку новой пластинки коллектива «F&M» состоится в клубе "Stereo Plaza" 6 марта 2020 года. Сообщается, что билеты на киевский концерт появятся в продаже с 18 ноября.

Премьера альбома запланирована на 22 ноября 2019 года, на нем Линдеманн поет по-немецки.

На данный момент Lindemann уже выпустил несколько синглов с нового альбома - Mathematik, Steh auf, Ich weiß es nicht та Knebel, на каждый из которых были сняты довольно провокационные видео.

Отметим также, что во время европейского тура Линдерманна на разогреве группы выступит немецкая певица Jadu, стиль которой описывают как Military Dream Pop. Кто будет открывать выступление Lindemann в Киеве - пока не сообщается.

