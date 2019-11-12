Топ-6 самых ожидаемых кинопремьер ноября (видео)

УНИАН собрал для вас топ самых ожидаемых фильмов, которые выйдут на экраны до конца ноября.

Ноябрь традиционно является одним из наиболее богатых на масштабные кинопремьеры месяцев. УНИАН собрал для вас топ самых ожидаемых фильмов, которые выйдут на экраны до конца ноября.

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"Ангелы Чарли"

14 ноября

История о новом поколении сильных и прекрасных шпионок, работающих на международное агентство Townsend и загадочного босса по имени Чарли.

Главные роли в фильме исполняют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. А саундтрек к фильму записали мегапопулярные Майли Сайрус, Ариана Гранде и Лана Дель Рэй.

"Аутсайдеры"

14 ноября

Лауреаты премии «Оскар» Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в реальной истории двух мечтателей, которые объединили усилия и поразили мир. Фильм Джеймса Менголда рассказывает об отношениях американского автомобильного конструктора Кэролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать совершенно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, который состоялся во Франции в середине 1960-х.

"Идеальная ложь"

21 ноября

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Невозможно пропустить фильм, где потрясающая Хеллен Миррен вступает в схватку с талантливейшим Йеном МакКелленом. Оба актера являются обладателями "Оскара", хотя их великолепная игра не нуждается в подобного рода подтверждениях.

Мошенник со стажем Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Зачарованная женщина довольно быстро пускает его в свой дом и свою жизнь. Со временем Рой с удивлением обнаруживает, что и она ему небезразлична. Теперь то, что должно было бы стать очередным мошенничеством, превращается в опасную прогулку над пропастью в его жизни.

"Холодное сердце 2"

21 ноября

Долгожданное продолжение всеми любимого мультика, завоевавшего "Оскар"!

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и всегда радостный снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше к северу! Они отправятся в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

"21 мост"

28 ноября

Фильм от продюсеров Джо и Энтони Руссо ("Мстители Война бесконечности") рассказывает про опального детектива (Чедвик Боузман, "Черная Пантера"), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских. Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам уйти с Манхэттена, - впервые в истории закрыть для движения все 17 мостов острова. Теперь, когда Манхэттен заблокированы на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть кто в этом городе.

"Вальхалла: Тор Рагнарок"

28 ноября

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Рагнарок приближается. Священная обитель богов Вальхалла в опасности. Древние великаны во главе с Локи пытаются захватить власть. Если они найдут гигантского волка Фенрира – сына Локи, произойдет неминуемый конец света. Верховный бог Один вместе с богом молний Тором собирает войско в Асгарде для решающей битвы богов и великанов.

Смертные мальчик и девушка с Мидгарду неожиданно оказываются в центре эпического противостояния, и возможно именно они спасут Вселенную от Рагнарока.