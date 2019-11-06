Украинский фильм "Атлантида" о возвращении Донбасса получил приз на фестивале в Токио

В ленте главные роли сыграли ветераны АТО, военные ВСУ и волонтеры.

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Японии.

Об этом сообщил сам режиссер на странице в Facebook.

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"Опять победа! Атлантида получила Специальный приз жюри на международном кинофестивале в Токио!", – написал Васянович.

Действие ленты "Атлантида" происходит в недалеком будущем, в котором война на Донбассе завершена. Режиссер сознательно отказался от работы с профессиональными актерами – в съемках принимали участие, в частности, ветераны АТО, военные ВСУ и волонтеры.

Как сообщал УНИАН, антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" ранее уже получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76-м Венецианском кинофестивале.