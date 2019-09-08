Украинский фильм "Атлантида" получил приз на Венецианском кинофестивале

Победителем кинофестиваля стала драма по комикс-вселенной DC "Джокер".

Антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале.

Призы смотра раздали вечером 7 сентября, полный список победителей опубликован на официальном сайте.

А главную награду фестиваля – "Золотого льва" – забрала драма по комикс-вселенной DC "Джокер". Режиссером картины выступил Тодд Филлипс, а главную роль в нем исполнил Хоакин Феникс. В украинский прокат картина выйдет 3 октября.

Гран-при жюри и "Серебряный лев" присуждены исторической драме Романа Поланского "Дело Дрейфуса".

Лучшим режиссером признан швед Рой Андерсон за картину "О бесконечности".

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль забрала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в картине Gloria Mundi.

Эту же награду, но в мужской номинации получил итальянец Лука Маринелли за главную роль в экранизации романа Джека Лондона "Мартин Иден".

Лучшим сценаристом признан китаец Юнфань, который создал историю для анимационной картины "Черри-лейн, дом №7".

Специальный приз жюри достался картине "Мафия уже не та" итальянца Франко Мореско.

Читайте такжеФильм-провокация: в Киеве представили ленту о диссиденте Василии Стусе "Запрещенный" (фото, видео)

А награду Марчелло Мастрояни лучшему новому актеру или актрисе присудили Тоби Уоллесу за работу в картине "Молочные зубы".

Остальные призы в программе "Горизонты" распределились так:

Лучший режиссер – Тео Курт за фильм "Белое на белом";

Специальный приз жюри – "Вердикт" Раймунда Рибай Гутьерреса;

Лучшая актриса – Марта Ньета за роль в фильме "Мать";

Лучший актер – Сами Буажила за роль в фильме "Сын";

Лучший сценарий – Джессика Палуд, Филипп Льоре и Диастем за фильм "Возвращение";

Лучший короткометражный фильм – "Дорогуша" Саима Садика.

Кроме того, награду имени Луиджи Де Лаурентиса "Золотой лев будущего" за лучший дебют увезет домой Амджад Абу Алала за фильм "Ты умрешь в 20".