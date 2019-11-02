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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип (видео)

13:23, 02 ноября 2019
Кино и музыка
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Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео / пресс-служба

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Новый клип можно посмотреть в на YouTube. В тизере Линдеманн находится под водой, прикованный цепью ко дну, а потом открывает глаза.

Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео, в одном из которых появится певица Светлана Лобода, а также около ста моделей в нижнем белье.

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Теги: #Тилль Линдеман#Rammstein