Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип (видео)
13:23, 02 ноября 2019Кино и музыка
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Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео, в одном из которых появится певица Светлана Лобода.
Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео / пресс-служба
Исполнитель Тилль Линдеманн представил клип на песню Knebel, который был снят на российском Петербурге.
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Новый клип можно посмотреть в на YouTube. В тизере Линдеманн находится под водой, прикованный цепью ко дну, а потом открывает глаза.
Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео, в одном из которых появится певица Светлана Лобода, а также около ста моделей в нижнем белье.
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