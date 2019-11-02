Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип (видео)

Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео, в одном из которых появится певица Светлана Лобода.

Исполнитель Тилль Линдеманн представил клип на песню Knebel, который был снят на российском Петербурге. Читайте такжеМного юмора, слезы и огромная доза вдохновения: в украинский прокат выходит фильм «Гонки на миллион» Новый клип можно посмотреть в на YouTube. В тизере Линдеманн находится под водой, прикованный цепью ко дну, а потом открывает глаза. Линдеманн и еще один участник группы Тэгтгрен снимали материал для 3-х видео, в одном из которых появится певица Светлана Лобода, а также около ста моделей в нижнем белье.

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