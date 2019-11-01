"Терминатор: темные судьбы": обзор без спойлеров

УНИАН разбирался, стоит ли очередная попытка воскресить "Терминатора" похода в кинотеатр.

Вот уже 10 лет голливудские продюсеры пытаются возродить киномашину под названием «Терминатор», но терпят одно поражение за другим. Нащупать формулу культовых картин Джеймса Кэмерона о «Скайнете» и роботах-убийцах не удается. Что не делай, выходят заурядные фантастические боевики, о которых все забывают через месяц.

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Вот и новый (третий!) перезапуск франшизы не вызывал у зрителей доверия еще на этапе трейлеров. В этот раз продюсером картины стал сам Джеймс Кэмерон, который заявлял, что этот фильм станет возвращением серии к истокам. Сьемки доверили режиссеру «Дэдпула» Тиму Миллеру.

В итоге на свет вышла лента «Терминатор: темные судьбы», которая прямо продолжает историю первых двух частей, наплевав на все прочие сиквелы. 31 октября новый «Терминатор» вышел на экраны украинских кинотеатров. Стоит ли сходить на него в кино, разбирался УНИАН.

Убить Терминатора 2

Фильм сразу же берет быка за рога, напирая на свою связь с «Терминатором 2». Вот вам сцена из второго «Терминатора», а вот вам персонажи из второго «Терминатора». И абсолютно внезапно – вот вам полное отрицание второго «Терминатора» и всего его наследия!

Серьезно, новый сценарий грубо и без прелюдий отправляет всю концепцию этого знакового фильма в мусорную корзину. Решение крайне спорное, да и реализовано оно откровенно плохо. Обойдемся без спойлеров, но поклонники «Терминатора» будут шокированы, а незнакомые со второй частью зрители просто не поймут сути происходящего, ведь сценаристы никому ничего не поясняют.

Пока ценители второй части оправляются от увиденного, на экране начинает разворачиваться сюжет. Тут выясняется, что «Темные судьбы» на деле все же копируют «Терминатора 2» сюжетно и эстетически, но воссоздать его атмосферу не могут.

На обычную мексиканскую девушку Дэни (Наталия Рейес) нападает загадочный убийца – присланный из будущего смертоносный робот Rev-9. На выручку ей приходит солдат-киборг Грейс (Маккензи Дэвис). По ходу дела подключаются и старички – Сара Конор (Линда Хэмилтон) и терминатор серии Т-800 (Арнольд Шварценеггер).

Зрителю поясняют, что угрозы «Скайнета» больше нет, ему на смену пришло кибероружие «Легион». Кроме того, в будущем для войны с машинами человечество освоило бионические технологии, и может создавать суперсильных солдат-киборгов.

Новый Терминатор - о политике?

Кастинг фильма неоднократно ругали за перекос в сторону женщин, в угоду актуальной на Западе политической повестке. То же можно сказать и о попытке воткнуть в фильм зарисовку на тему отношений между США и Мексикой (да, теперь в «Терминаторе» и такое есть).

На деле, гораздо больше фильму вредит общая бедность сценария и отсутствие работы с персонажами. Главной героиней фильма по факту является Грейс, лишь она получает в картине хоть минимальное раскрытие. Ее подопечная Дэни – персонаж-функция, о которой зрителю почти ничего не известно.

Шварценеггер и Хэмилтон сюжету не очень-то нужны, но отвечают за юмор и отсылки к старым фильмам.

Чем может удивить Терминатор?

Впрочем, это же фильм про роботов-убийц, как там дела с перестрелками и погонями? Наш ответ – слабо. За несколько дней до «Темных судеб» в кинотеатрах показали 3D-версию «Терминатора 2», и несмотря на разницу в 20 лет он выглядит гораздо эффектней своего сиквела.

«Темные судьбы» страдают от засилья CGI, и временами это сильно бросается в глаза. Возможно, всему виной неудачная цветокоррекция, которая не только губит любые намеки на атмосферу, но и выпячивает недостатки компьютерной графики. В фильме есть несколько достойных экшн-сцен, но нет ничего такого, что могло бы удивить зрителя в 2019 году.

Новый фильм неизбежно сравнивают с предыдущими попытками перезапустить франшизу, и сравнение получается для него неутешительным. Картина не может предложить ничего нового, ведь буквально все ее идеи уже мелькали в предыдущих частях. Новые персонажи не вызывают никакого интереса, а попытка деконструировать «Терминатора 2» оказывается настолько неуклюжей, что выглядит как пародия.

Очередной «Терминатор» рискует пополнить ряды неудавшихся перезапусков франшизы, оказавшись на одной полке с такими же амбициозными картинами «Да придет спаситель» и «Терминатор:генезис».

Сходить на «Темные судьбы» в кино можно, если вы соскучились за Шварценеггером, или испытываете острый осенний приступ ностальгии. Только не ожидайте от фильма многого.

Дмитрий Захаров