Опубликованы новые постеры сериала "Мандалорец" по "Звездным войнам"

Премьера нового шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.

В официальном Twitter нового сериала «Мандалорец» опубликованы постеры с персонажами.

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Пять постеров посвящены героям шоу – пока что безымянному главному герою, наемнице Каре Дюн, лидеру «Гильдии охотников за головами» Грифу Карго и дроиду-убийце ​IG-11.

Премьера нового шоу состоится на стриминоговом сервисе Disney+ 12 ноября.

Действие сериала будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая».

Напомним, девятый эпизод киносаги «Звездные войны», фильм «Звездные войны - эпизод IX: Скайуокер. Восход» будет самым продолжительным эпизодом франшизы.