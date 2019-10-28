Опубликованы новые постеры сериала "Мандалорец" по "Звездным войнам"
20:03, 28 октября 2019Кино и музыка
48 0
Премьера нового шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.
Опубликованы постеры с героями "Мандалорца" / Twitter - The Mandalorian
В официальном Twitter нового сериала «Мандалорец» опубликованы постеры с персонажами.
Читайте такжеВышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" (видео)
Пять постеров посвящены героям шоу – пока что безымянному главному герою, наемнице Каре Дюн, лидеру «Гильдии охотников за головами» Грифу Карго и дроиду-убийце IG-11.
Премьера нового шоу состоится на стриминоговом сервисе Disney+ 12 ноября.
Действие сериала будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая».
Напомним, девятый эпизод киносаги «Звездные войны», фильм «Звездные войны - эпизод IX: Скайуокер. Восход» будет самым продолжительным эпизодом франшизы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter