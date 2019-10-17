Третий сезон сериала "Очень странные дела" установил рекорд Netflix

Всего за месяц сериал посмотрели 64 миллионов человек.

Третий сезон научно-фантастического сериала «Очень странные дела», который вышел 4 июля, установил новый рекорд.

Читайте такжеОпубликован тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» (видео)Об этом говорится в сообщении Netflix в Twitter.

Отмечается, что за первый месяц сериал посмотрели 64 миллионов человек.

Менее чем через неделю после выхода третьего сезона Netflix сообщал, что за первые четыре дня сериал посмотрели 40,7 миллионов зарегистрированных на платформе пользователей.

Известно, что сериал «Очень странные дела» уже продлили на четвертый сезон. О дате релиза нового сезона пока не сообщается, но уже доступен первый тизер.

Как ранее сообщал УНИАН, в третьем сезоне хитового сериала «Очень странные дела» сыграл актер украинского происхождения.