В Голливуде работают над женским спин-оффом «Джона Уика»

Сюжет ленты будет посвящен молодой девушке, которая будет мстить убийцам ее семьи.

Компания Lionsgate ведет разработку боевика «Балерина» (Ballerina), который станет спин-оффом кинофраншизы «Джон Уик».

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Как сообщает Deadline, режиссером картины станет Лен Вайсман (Len Wiseman), известный по работе над фильмами сери «Другой мир» и четвертой частью «Крепкого орешка».

Сюжет «Балерины» будет посвящен молодой девушке – киллеру, которая будет мстить убийцам ее семьи. Над сценарием работает Шэй Хэттен, причастный к работе над третим «Джоном Уиком» и грядущей «Армией мертвецов» Зака Снайдера.

Помимо "Балерины" студия работает и над четвертой частью "Джона Уика".

В данный момент неизвестно, появится ли в фильме персонаж оригинальной трилогии боевиков – Джон Уик. Исполнитель роли Джона Уика Киану Ривз выступит одним из продюсеров картины.