В Голливуде работают над женским спин-оффом «Джона Уика»
17:41, 09 октября 2019Кино и музыка
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Сюжет ленты будет посвящен молодой девушке, которая будет мстить убийцам ее семьи.
Во вселенной "Джона Уика" снимут еще один фильм / Twitter - John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Компания Lionsgate ведет разработку боевика «Балерина» (Ballerina), который станет спин-оффом кинофраншизы «Джон Уик».
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Как сообщает Deadline, режиссером картины станет Лен Вайсман (Len Wiseman), известный по работе над фильмами сери «Другой мир» и четвертой частью «Крепкого орешка».
Сюжет «Балерины» будет посвящен молодой девушке – киллеру, которая будет мстить убийцам ее семьи. Над сценарием работает Шэй Хэттен, причастный к работе над третим «Джоном Уиком» и грядущей «Армией мертвецов» Зака Снайдера.
Помимо "Балерины" студия работает и над четвертой частью "Джона Уика".
В данный момент неизвестно, появится ли в фильме персонаж оригинальной трилогии боевиков – Джон Уик. Исполнитель роли Джона Уика Киану Ривз выступит одним из продюсеров картины.
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