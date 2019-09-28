Стало известно, где похоронят режиссера Марка Захарова

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Похороны театрального режиссера Марка Захарова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Об єтом со ссілкой на источник в мэрии Москвы сообщает "РБК".

"По предварительной информации, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище", — сообщил собеседник издания.

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Как сообщал УНИАН, Марк Захаров умер сегодня утром в одной из Московских больниц. Месяц назад режиссера госпитализировали с воспалением легких.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком").

С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".

Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Формула любви".