Киану Ривз прокомментировал сценарий новой «Матрицы»

Актер поделился впечатлениями, но не стал раскрывать подробностей сюжета грядущей ленты.

Канадский актер Киану Ривз, который возвращается к роли Нео в новой части культовой кинофраншизы «Матрица», уже прочел сценарий будущего фильма серии.

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Об этом он рассказал в комментарии Entertainment Tonight. По словам Ривза, он очень сильно впечатлен тем, что сценаристы уготовили его персонажу.

«Это очень амбициозно… Так, как и должно быть», – поделился актер.

При этом, раскрывать подробностей сюжета грядущей ленты он не стал.

Напомним, Warner Bros. запустила в производство продолжение «Матрицы». Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссёром выступит Лана Вачовски.

Сообщалось, что Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссёром фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски.