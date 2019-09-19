Пугает и завораживает: ветеран войны на Востоке записала "колыбельную" для России

В песне певица просит врагов, в частности, "покориться ее слову и уснуть".

Актриса и ветеран войны на Востоке Украины Анастасия Шевченко (СТАСИК) записала новую песню и сняла клип «Колыбельная для врага».

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В песне певица просит врагов, в частности, «покориться его слову и уснуть».

"В глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну – понимаешь, как плохо им живется в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем жить на своей. Поэтому сегодня я пою Колыбельную для врага", — поделилась певица.

Свою дебютную авторскую песню "Ніж" и клип на нее выпустила в апреле этого года. Также в июле она выступила на сцене Atlas Weekend.

Как сообщал УНИАН, российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед поклонниками за клип в поддержку московского мэра и удалил его с YouTube.