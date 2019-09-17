Украинский оперный певец победил на престижном международном конкурсе (видео)

Андрей Кимач нотную грамоту выучил самостоятельно. Чтобы иметь возможность принять участие в конкурсе, он 2 года был на заработках в Польше.

Украинец Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом мира по версии ВВС, победив в престижном мировом конкурсе "Кардиффские голоса", который проводится раз в два года в Британии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кимач - первый украинец, победивший в престижном международном конкурсе "Кардиффские голоса". Кроме известных арий, он покорил жюри песней, которую исполнил на родном языке - «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

Эта победа далась парню из винницкого села нелегко. Он рассказал, что до победы уже дважды подавал заявку, но не проходил даже до живых прослушиваний.

Нотную грамоту Кимач изучил самостоятельно, а петь начал в церковном хоре, когда учился в Черниговской духовной академии. Потом была консерватория. Чтобы иметь средства на прослушивание, два года был на заработках в Польше: работал на заводе по изготовлению стиральных машин и на мебельной фабрике. Пением занимался по выходным, а все деньги тратил на поездки на прослушивания.

Сейчас Кимач готовится к сольному концерту в Берлине, должен подписать несколько контрактов с европейскими театрами и уже получил приглашение выступить в Национальной опере.