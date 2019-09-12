Netflix представил трейлер фильма "Во все тяжкие" (видео)

Сиквел станет продолжением сериала "Во все тяжкие".

Netflix опубликовал трейлер фильма-сиквела нашумевшего сериала "Во все тяжкие" (A Breaking Bad).

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Трехминутный ролик опубликован на YouTube Netflix, в нем представлены самые эмоциональные моменты из сериала.

"Жизнь - это мечта. Вспоминаем путешествие Джесси (Пинкмэн, роль которого исполняет Аарон Пол, - УНИАН.). Пересматриваем все эпизоды сериала "Во все тяжкие". И смотрим фильм "Путь: Во все тяжкие" 11 октября. Только на Netflix», - говорится в описании трейлера.

Справка. Американская телевизионная драма «Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы. Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

За всё время трансляции сериал получил 137 различных наград и стал одним из самых успешных проектов на американском ТВ.