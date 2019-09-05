Фильм-провокация: в Киеве представили ленту о диссиденте Василии Стусе "Запрещенный" (фото, видео)

По словам создателей, лента "Запрещенный" является консенсусом между правдой и художественной историей.

В Киеве в день гибели Василя Стуса представили биографический фильм "Запрещенный", который рассказывает о нелегкой судьбе украинского поэта и диссидента.

На премьеру, которая состоялась в кинотеатре "Оскар" 4 сентября пришли актеры, исполнившие главные роли в фильме, съемочная группа, а также многие украинские знаменитости: Нина и Тоня Матвиенко солист группы "Антитела" Тарас Тополя с женой Alyosha, Василий Вирастюк, Ирма Витовская, экс-"кварталовец" Деним Манжософ, экс-министры Владимир Омелян, Евгений Нищук и Виталий Зубко.

О фильме

Фильм показывает этап становления Стуса как поэта и борца за украинскую культуру, а также о тщетных попытках тоталитарной советской власти соблазнить поэта продать душу за «свободу».

Как отметил режиссер Роман Бровко: «Фигура Василия Стуса достаточно известна для всех, но эта история открывает резонансные малоизвестные факты. Далеко не все знают, что заключенный Василий Стус был выдвинут на Нобелевскую премию. Только смерть отделила Стуса от этой награды, ведь ее вручают посмертно. Для Стуса она стала неизбежным следствием его принципиальной позиции, а для советской власти была удобным выходом из напряженной ситуации».

Фильм касается ключевых событий биографии Василия Стуса: знакомства с женой, отношений с убитой в 1970 году художницей-диссиденткой Аллой Горской, предпосылок для второго ареста и заключения, которое повлекло за собой смерть поэта.

По словам создателей, лента "Запрещенный" является консенсусом между правдой и художественной историей. Не все события, происходившее в то время, режиссерам можно было показать так, как хотелось бы. Например, фамилию Медведчука в скандальной сцене называть было нельзя.

"Проблема возникла вначале. У нас была одна сцена в СИЗО, где Стус общался с адвокатом Медведчуком. Конечно, свидетелей разговора нет. Диссиденты пересказывали, о чем там говорилось, но было трудно восстановить. Поэтому мы не могли пустить эту сцену на экран. Единственное, на что мы могли опираться - показать сцену суда, и показать ее документальным способом. Просто взять материалы дела и передать их с помощью нашего юриста, который нам объяснял наши права и чего мы делать не можем (в частности, вырывать слова из контекста). Поэтому мы сделали сцену в документальной манере. В кинопроизводстве Западной Европы и США существует правило, что если на экране будет отображено лицо, которое еще живо, то нужно от него получить разрешение на использование имени и фамилии. Поскольку это было трудно, то единственное, что нам позволял закон - это воспроизвести материалы суда... Я как режиссер воспринимаю эту сцену как компромисс, родившийся во время этого скандала. То есть, эта сцена - баланс того, что нам позволил сделать закон", - рассказывает режиссер фильма Роман Бровко.

Да и как правильно заметил один из создателей картины, со стопроцентной достоверностью о том, что происходило, могут рассказать только товарищи Стуса, находившиеся с ним рядом в то время, например, Левко Лукьяненко, которого с нами уже нет.

Создатели "Забороненого" подчеркнули, что "картина рассчитана не на специалистов", а на школьников, студентов и людей, которым только предстоит познакомиться с именем Стуса и явлением шестидесятничества.

Что ж, возможно, этим можно в какой-то мере оправдать моменты в фильме, вызывающие вопросы. Например, довольно странно в ленте выглядит история гомосексуальных отношений начальника тюрьмы, в которой сидел Стус со своим заместителем, что по сюжету, имеет самое непосредственное отношение к гибели поэта.

Об исторической достоверности фильма можно много спорить, но главное, все же, заключается в том, какие эмоции вызывает "Запрещенный". А по этому критерию он заслуживает высокую оценку - достаточно было взглянуть на лица зрителей в зале с глазами, полными слез и услышать шквал аплодисментов по завершению фильма, несмолкающий несколько минут.

В украинский прокат фильм выходит 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года вокруг фильма разразился скандал из-за того, что из ленты якобы убрали сцены с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса. Кума Владимира Путина часто обвиняют в нарушении адвокатской этики в процессах над Стусом и другими диссидентами.