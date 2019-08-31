"Неслучайно": Макс Барских презентовал новую песню (видео)

За сутки видео собрало более 200 тысяч просмотров и множество хвалебных отзывов.

Популярный украинский певец Макс Барских порадовал поклонников новым хитом.

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Премьера песни "Неслучайно" состоялась на официальном Youtube-канале певца.

За сутки видео собрало более 200 тысяч просмотров и множество хвалебных отзывов.

"Прекрасная песня", "Хит! Напеваю целый день", "Песня очень крутая", "Талантище, "До мурашек по коже", "Очередная песня, которая влюбляет в себя с первых нот", - пишут в комментариях под видео.

Макс Барских - Неслучайно: текст песни

Расскажи свои тайны, дай мне тебя угадать

Мы здесь неслучайно, нам суждено отдавать

Я искал половину своей полноценной души

По счастливой случайности встретились наши пути

Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз

Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно

Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены

И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно

Я знал тебя раньше, дольше, чем наша жизнь

Мы останемся вместе, пока не закончится мир

Я искал половину своей полноценной души

По счастливой случайности встретились наши пути

Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз

Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно

Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены

И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно

Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз

Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно

Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены

И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно

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