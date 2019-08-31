"Неслучайно": Макс Барских презентовал новую песню (видео)
Популярный украинский певец Макс Барских порадовал поклонников новым хитом.
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Премьера песни "Неслучайно" состоялась на официальном Youtube-канале певца.
За сутки видео собрало более 200 тысяч просмотров и множество хвалебных отзывов.
"Прекрасная песня", "Хит! Напеваю целый день", "Песня очень крутая", "Талантище, "До мурашек по коже", "Очередная песня, которая влюбляет в себя с первых нот", - пишут в комментариях под видео.
Макс Барских - Неслучайно: текст песни
Расскажи свои тайны, дай мне тебя угадать
Мы здесь неслучайно, нам суждено отдавать
Я искал половину своей полноценной души
По счастливой случайности встретились наши пути
Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз
Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно
Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены
И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно
Я знал тебя раньше, дольше, чем наша жизнь
Мы останемся вместе, пока не закончится мир
Я искал половину своей полноценной души
По счастливой случайности встретились наши пути
Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз
Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно
Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены
И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно
Темная ночь сближает нас в белом свете лунных глаз
Я не знаю, что со мной. Но все неслучайно, все неслучайно
Темная ночь прячет сны, мы остались влюблены
И это больше, чем любовь. Все неслучайно, все неслучайно
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