Красная дорожка и растерянный Брэд Питт: стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль (фоторепортаж)

На "Золотого льва" претендуют три украинские ленты.

28 августа на острове Лидо начался ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, который продлится до 7 сентября.

В этом году в основной программе фестиваля представлена 21 кинолента. Откроет фестиваль работа корейского режиссера Хирокадзу Корееда "Правда".

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На "Золотого льва", в частности, претендуют фильмы Полански "Офицер и шпион", Роя Андерссона "О бесконечности", Джеймса Грея "К звездам", Шеннона Мерфи "Молочные зубы", Пабло Ларраина "Эмма" и другие.

Кроме того, в программе конкурса также есть три украинские ленты: "Окрашенный птенец", "Атлантида" и "Стасис".

Венецианский кинофестиваль – один из самых старых в мире, основан в 1932 году. Входит в "большую тройку" самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Как сообщал УНИАН, полнометражная лента "Домой" (Homeward) Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".