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Мулан поддержала копов: протестующие в Гонконге призвали бойкотировать новый фильм Disney

18:16, 16 августа 2019
Кино и музыка
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В Twitter был запущен хештег #BoycottMulan / фото: Disney

Протестующие в Гонконге призвали бойкотировать новый фильм «Мулан» от Disney, так как исполнительница главной роли Лю Ифэй публично поддержала сторону власти в протестах.

Об этом сообщает СNN.

«Я поддерживаю полицию Гонконга. Можете теперь нападать на меня. Какой позор для Гонконга», - написала Ифэй в китайской социальной сети Weibo. К записи Лю прикрепила ссылку на материал проправительственного ресурса «Жэньминь жибао».

После этого в Twitter был запущен хештег #BoycottMulan. Пользователи соцсети обвинили актрису в поддержке жестокости полиции и напомнили, что Ифэй - гражданка США. В то же время в Weibo Лю поддержали: ее пост собрал более 70 тысяч лайков.

#BoycottMulan

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«Посмотрите, как полиция Гонконга обращалась с протестующими женщинами. Позор Лю Ифэй, исполнительнице роли Мулан, которая должна показать силу женщин. Но она не стоит рядом с ними, а вместо этого поддерживает полицию Гонконга, позор ей», - говорится в сообщении.

«Это женщина-парамедик. Она была подстрелена полицейскими и навсегда лишилась глаза», - пишут пользователи соцсетей. 

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Керри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.

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Теги: #протесты#Гонконг