Мулан поддержала копов: протестующие в Гонконге призвали бойкотировать новый фильм Disney

Пользователи соцсети обвинили исполнительницу главной роли Лю Ифэй в поддержке жестокости полиции и напомнили, что она - гражданка США.

Протестующие в Гонконге призвали бойкотировать новый фильм «Мулан» от Disney, так как исполнительница главной роли Лю Ифэй публично поддержала сторону власти в протестах.

Об этом сообщает СNN.

«Я поддерживаю полицию Гонконга. Можете теперь нападать на меня. Какой позор для Гонконга», - написала Ифэй в китайской социальной сети Weibo. К записи Лю прикрепила ссылку на материал проправительственного ресурса «Жэньминь жибао».

После этого в Twitter был запущен хештег #BoycottMulan. Пользователи соцсети обвинили актрису в поддержке жестокости полиции и напомнили, что Ифэй - гражданка США. В то же время в Weibo Лю поддержали: ее пост собрал более 70 тысяч лайков.

See how HK police treated to hk Female protesters, shame on Liu Yifei who acts as Mulan which should be represented woman power but she is not standing with Woman and support Hk police instead, shame on her#BoycottMulan#savehongkong#ProtectWomensRights@Disneypic.twitter.com/x4Bh3SIZst — Isobel (@Isobel1011) August 16, 2019

«Посмотрите, как полиция Гонконга обращалась с протестующими женщинами. Позор Лю Ифэй, исполнительнице роли Мулан, которая должна показать силу женщин. Но она не стоит рядом с ними, а вместо этого поддерживает полицию Гонконга, позор ей», - говорится в сообщении.

#BoycottMulan

She is a first-aider. She got shot by police and lost an eye permanently. pic.twitter.com/v51Gh8aU4O — Kyle (@kkyleyip) August 16, 2019

«Это женщина-парамедик. Она была подстрелена полицейскими и навсегда лишилась глаза», - пишут пользователи соцсетей.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Керри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.