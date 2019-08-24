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Лобода и Повалий в День Независимости выступят в России

15:22, 24 августа 2019
Кино и музыка
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instagram.com/lobodaofficial

Об этом свидетельствует расписание выступлений артистов на сайте конкурса.

Читайте такжеТейлор Свифт выпустила новый альбом LoverУкраинские звезды выступят не только 24 августа. 25 августа на сцене конкурса состоится творческий вечер Игоря Крутого. К остальным звездам в этот день присоединится еще одна украинка - Ани Лорак.

А 28 и 29 августа на сцене конкурса выступит певица София Ротару.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала фото младшей дочери в частном самолете.

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Теги: #Светлана Лобода#Ани Лорак в России