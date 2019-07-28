Киев посетил один из самых кассовых режиссеров и кинопродюсеров мира

В Киев прибыл известный американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэй.

В Киев прибыл известный американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэй.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Наш город привлекает все больше художников, творческих людей со всего мира. В Киеве снимают клипы всемирно известные звезды, рекламные ролики крупные международные компании. А также Киев становится киноплощадкой. Вот прилетел мой хороший знакомый, американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэй - один из самых кассовых режиссеров мира, картины которого собрали в прокате более 5,7 млрд долларов», - написал Кличко.

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По словам киевского городского голові, Бэй прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Режиссер заинтересован в съемках кино и видео в украинской столице.

«Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества. Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине», - додавил Кличко.

Бэй известен такими лентами, как «Армагеддон», «Плохие парни», «Перл Харбор», «Трансформеры».