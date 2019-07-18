Популярный сериал "Сплетница" вернется на экраны

Запуск сериала планируется в 2020 году.

Сериал "Сплетница", ставший сенсацией 12 лет назад, вернется на экраны. Перезапуск сериала готовит стриминговый сервис HBO Max, который планируют запустить весной 2020 года.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, сейчас готовятся новые 10 эпизодов сериала. В них будет рассказана, как изменилась жизнь в элитной школе на Манхеттене и социальные сети со времен оригинальной "Сплетницы" (сериал выходил в 2007-2012 году).

Пока неизвестно, появятся ли в новых сериях звезды оригинального актерского состава: Блейк Лайвли, Лэйтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейз Кроуфорд и другие.

Однако точно известно, что исполнительными продюсерами новых эпизодов станут создатели оригинального сериала Джошуа Сафран, Джош Шварц и Стефани Сэвидж.