София Ротару бесплатно выступит на Atlas Weekend 2019 в Киеве: полное расписание фестиваля на 9 июля

Масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет в столице с 9 по 14 июля на ВДНХ.

Во вторник, 9 июля, в Киеве стартует фестиваль Atlas Weekend 2019. По традиции, в первый день вход для гостей свободный.

Главным сюрпризом сегодняшнего музыкального вечера станет выступление легендарной Софии Ротару.

Main Stage

15:02 - 15:12 — SONYA KAY

15:14 - 15:30 — IVAN NAVI

15:27 - 15:40 — Мята

15:42 - 15:53 — DSIDE BAND

15:54 - 16:04 — RUMBER'OS

16:06 - 16:17 — TAMERLANALENA

16:19 - 16:35 — Оля Цибульская

16:37 - 16:51 — ДОРОШ

16:53 - 17:07 — LAUD

17:09 - 17:18 — KYIVSTONER

17:20 - 17:32 — DILEMMA

17:34 - 18:04 — Злата Огневич

18:06 - 18:20 — БАМБИНТОН

18:22 - 18:38 — Артем Пивоваров

18:40 - 19:00 — Виталий Козловский

19:02 - 19:15 — Агонь

19:17 - 19:47 — ALYOSHA

19:52 - 20:07 — NIKITA LOMAKIN

20:09 - 20:45 — ALEKSEEV

20:47 - 21:08 — NK

21:10 - 21:40 — Без обмежень

21:42 - 21:58 — Павел Зибров

22:00 - 22:25 — DZIZIO

22:27 - 22:57 — София Ротару

23:00 - 23:40 — MOZGI

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West Stage

15:30 - 16:00 — NRAVITSA PLANET

16:30 - 17:15 — LETAY

17:45 - 18:30 — EPOLETS

19:00 - 20:00 — СКАЙ

20:30 - 22:00 — ONUKA

East Stage

15:30 - 16:00 — VS

16:30 - 17:15 — NEREIS

17:45 - 18:30 — TRANK

19.00 - 20.00 — KARNA

21:15 - 22:45 — O. Torvald

North Stage

15:15 - 15:45 — YEYO

16:15 - 16:45 — KHAYAT

17:15 - 18:00 — LOLITA KOX

18:30 - 19:15 — [O]

20:00 - 21:00 — WARHOLA

22:00 - 23:30 — YUKO

Как сообщалось, столичный метрополитен в ночь с 9 на 10 июля и с 12 на 13 июля будет работать на один час дольше в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.