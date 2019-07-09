София Ротару бесплатно выступит на Atlas Weekend 2019 в Киеве: полное расписание фестиваля на 9 июля
Во вторник, 9 июля, в Киеве стартует фестиваль Atlas Weekend 2019. По традиции, в первый день вход для гостей свободный.
Главным сюрпризом сегодняшнего музыкального вечера станет выступление легендарной Софии Ротару.
Main Stage
15:02 - 15:12 — SONYA KAY
15:14 - 15:30 — IVAN NAVI
15:27 - 15:40 — Мята
15:42 - 15:53 — DSIDE BAND
15:54 - 16:04 — RUMBER'OS
16:06 - 16:17 — TAMERLANALENA
16:19 - 16:35 — Оля Цибульская
16:37 - 16:51 — ДОРОШ
16:53 - 17:07 — LAUD
17:09 - 17:18 — KYIVSTONER
17:20 - 17:32 — DILEMMA
17:34 - 18:04 — Злата Огневич
18:06 - 18:20 — БАМБИНТОН
18:22 - 18:38 — Артем Пивоваров
18:40 - 19:00 — Виталий Козловский
19:02 - 19:15 — Агонь
19:17 - 19:47 — ALYOSHA
19:52 - 20:07 — NIKITA LOMAKIN
20:09 - 20:45 — ALEKSEEV
20:47 - 21:08 — NK
21:10 - 21:40 — Без обмежень
21:42 - 21:58 — Павел Зибров
22:00 - 22:25 — DZIZIO
22:27 - 22:57 — София Ротару
23:00 - 23:40 — MOZGI
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West Stage
15:30 - 16:00 — NRAVITSA PLANET
16:30 - 17:15 — LETAY
17:45 - 18:30 — EPOLETS
19:00 - 20:00 — СКАЙ
20:30 - 22:00 — ONUKA
East Stage
15:30 - 16:00 — VS
16:30 - 17:15 — NEREIS
17:45 - 18:30 — TRANK
19.00 - 20.00 — KARNA
21:15 - 22:45 — O. Torvald
North Stage
15:15 - 15:45 — YEYO
16:15 - 16:45 — KHAYAT
17:15 - 18:00 — LOLITA KOX
18:30 - 19:15 — [O]
20:00 - 21:00 — WARHOLA
22:00 - 23:30 — YUKO
Как сообщалось, столичный метрополитен в ночь с 9 на 10 июля и с 12 на 13 июля будет работать на один час дольше в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.