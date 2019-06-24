Каблуки, "спортивки" и ЛГБТ: скандальные Kazaky вернулись с новым клипом (видео)

Группа Kazaky представила новый клип, объявив о возвращении на сцену в обновленном составе спустя три года после творческого перерыва.

Новое видео на песню Push было опубликовано на официальном YouTube-канале группы и снято известным клипмейкером Аланом Бадоевым. По словам режиссера, в клипе участники Kazaky появляются в образе воинов свободы и любви, рассказывая о толерантности и равенстве.

«Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу - сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе Kazaky предстают воинами свободы и любви. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения», - комментирует новую работу Бадоев.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Я же мать".