Популярная украинская группа выпустила трогательное видео по случаю своего дня рождения

Группа ТНМК выпустила новую песню “Ми смішили Бога”.

Популярная украинская группа ТНМК отметила День рождения новым трогательным видео с редкими архивными фото.

14 июня исполнилось 30 лет с того момента, как двое друзей - Александр Сидоренко и Константин Жуйков - решили вместе создать группу. Хоть при "рождении" коллектив сначала получил название "Новые дома" в честь исторического района Харькова. А с 1996 года, с приходом в группу Олега “Фагота” Михайлюты, переименовались уже в ныне известный “Танок на майдані Конґо”.

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За эти годы группа успела исколесить Украину вдоль и поперек, повлиять на развитие хип-хопа в стране и записать целую обойму песен, которые горячо любит не одно поколение украинцев. Ну, и обрести новых друзей в лице поклонников, которые наизусть знают не только хиты вроде "Та ти шо" или "Гранули", но даже самые редкие песни, которые исполнялись на сцене всего лишь один раз.

Для таких друзей на День рождения у ТНМК припасено два особенных угощения. Первое - новая песня “Ми смішили Бога”. Второе - несколько десятков архивных фотографий, которые до этого видели разве что сами ТНМК и приближенные к ним люди. На этих снимках можно увидеть не только развитие группы, но и развитие целого жанра, который до этого не был популярным в Украине.

Фоззи: “У нас две даты, которые мы считаем стартовыми. Первая, 14 июня 1989 года, когда я и Константин Жуйков в трудовом лагере решили создать группу. Сначала “Новые дома”, а потом “Танец на площади Конго”. Позже к нам пришел Фагот, сначала в качестве фаготиста, а затем - МС. А осенью 1996 года мы впервые выступили как “Танок на майдані Конго”. Те же люди, но музыка другая. Поэтому 14 июня мы будем гулять 30 лет с того момента, как все началось. А осенью - 23 года с того момента, как вышло”.

Однако, ТНМК будут гулять праздничные даты не только осенью и в начале лета, но и под его конец. 28 августа в Киеве группа сыграет свою самую известную программу "Симфо хип-хоп" вместе с оркестром "Слобожанский". Ей несколько лет, но она не теряет любви публики до сих пор. Лично поздравить группу и пожелать творческих успехов можно будет на арт-заводе "Платформа".

Фагот: “У меня часто спрашивают, в чем секрет многолетней популярности ТНМК. Мы, как иголка в яйце. Мы начали любить этот мир до того, как это стало мейнстримом. Мы понимаем, что только любовь может объединять. Ненависть разгоняет людей. Когда теряется ощущение друг друга, наверное тогда все и заканчивается. Я понимаю, что Фоззи - прекрасный человек, как я могу его бросить? Все, что происходит с ТНМК до этого момента, я считаю чудом. У нас большая миссия и с нами Бог. Только поэтому мы все еще живы и улыбаемся!”.