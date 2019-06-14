Уиллу Смиту места не нашлось: в кинотеатрах Украины стартовал показ фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

В новом фильме главные роли исполнили уже хорошо знакомые фанатам Marvel актеры Крис Хемсворт (агент Эйч) и Тесса Томпсон (агент Эм).

В кинотеатрах Украины стартовал показ фильма "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black International), который является спин-оффом к оригинальной трилогии с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях.

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В новом фильме главные роли исполнили уже хорошо знакомые фанатам Marvel актеры Крис Хемсворт (агент Эйч) и Тесса Томпсон (агент Эм). А вот Уиллу Смиту в четвертой части картины места не нашлось.

В фантастическом экшене также снялись Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл, Кумэйл Нанджиани, Давина Ситарам и другие. Режиссером новых "Людей в черном" выступил Феликс Гэри Грей, известный по фильмам "Форсаж-8", "Переговорщик", "Вызов" и "Ограбление по-итальянски".

У сверхсекретного агентства, которое контролирует пришельцев-нелегалов на Земле, снова будет много работы. Агенты в черном нового поколения встанут на защиту человечества от незваных инопланетных гостей.