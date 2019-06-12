цей матеріал доступний українською

Получит ли сериал "Чернобыль" продолжение: сценарист дал ответ

14:53, 12 июня 2019
Кино и музыка
430 0
Шестой серии "Чернобыля" не будет

Читайте такжеПели за мороженое: саундтрек для сериала "Чернобыль" выполнил львовский хор (видео)

Об этом написал сценарист мини-сериала Крейг Мазин в своем Twitter, отвечая на вопрос журналиста Остапа Ярыша.

"Добрый день! Украинские СМИ пишут, что вы планируете снять 6-й эпизод "Чернобыля", который станет документальным фильмом о зоне отчуждения. Это правда? Не могли бы вы рассказать больше?" - спросил журналист. "Это неправда", - лаконично ответил сценарист. Также о том, что продолжения сериала не будет, он рассказывал в комментарии Metro.

Ранее на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" от американской компании HBO может получить продолжение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Чернобыль#сериал