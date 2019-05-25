Пон Чжун Хо / REUTERS
Определился победитель Каннского кинофестиваля
22:29, 25 мая 2019Кино и музыка
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Лауреатом главной премии - " Золотой пальмовой ветви" стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо.
Пон Чжун Хо / REUTERS
Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила лента «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter фестиваля.
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Кроме того, гран-при получил фильм Мате Гиот «Атлантика».
Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль — Эмили Бичем («Малыш Джо» Джессики Хауснер).
Приз лучшим режиссерам получили братья Дарденн за фильм «Молодой Ахмед».
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