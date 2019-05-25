Определился победитель Каннского кинофестиваля

Лауреатом главной премии - " Золотой пальмовой ветви" стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо.

Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила лента «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter фестиваля.

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Кроме того, гран-при получил фильм Мате Гиот «Атлантика».

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль — Эмили Бичем («Малыш Джо» Джессики Хауснер).

Приз лучшим режиссерам получили братья Дарденн за фильм «Молодой Ахмед».

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