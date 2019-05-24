"Рэмбо" в Каннах: Сталлоне представил последнюю часть легендарного боевика (фото)

Съемки киноленты «Рэмбо V: Последняя кровь» закончились несколько месяцев назад, а на экраны она попадет ближайшей осенью.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне представил последний фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.

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Съемки боевика «Рэмбо V: Последняя кровь» закончились несколько месяцев назад, а на экраны она попадет ближайшей осенью. Сталлоне играет главную роль.

На этот раз Сталлоне выступил не только главным актером проекта, но также написал его сценарий и занимается продюсерской работой. По сюжету ветеран Джон Рембо доживает свои дни на ферме, но ему опять приходится вспомнить о боевом опыте, когда он узнает о банде, похищающей женщин для продажи в сексуальное рабство.

Первый фильм о Рэмбо был снят в 1982 году. При бюджете в $15 млн лента набрала в прокате $125 млн.

Как сообщал УНИАН, ранее в Каннах представили украинский фильм "Домой".

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