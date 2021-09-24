Трагедия вовсе не о покере и суровый магнетизм Оскара Айзека: рецензия на фильм "Холодный расчет"

23 сентября 2021 года в украинских кинотеатрах стартовали показы напряженного драматического триллера "Холодный расчет" (The Card Counter) с Оскаром Айзеком в главной роли. УНИАН уже успел посмотреть новинку и теперь делится впечатлениями о фильме по горячим следам.

Еще до выхода на широкие экраны к фильму "Холодный расчет" было приковано повышенное внимание и от него многого ждали. Оно и не удивительно. Все же это продюсерский проект самого Мартина Скорсезе, постановщиком которого стал очень важный в жизни и творчестве легендарного режиссера человек – Пол Шредер, в свое время написавший сценарии к его культовым фильмам "Таксист", "Бешеный бык" и "Последнее искушение Христа". Главную роль в фильме исполнил харизматичный Оскар Айзек, который за последнее десятилетие весьма заслуженно ворвался в актерскую элиту Голливуда.

Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале в начале сентября этого года. И хотя фильм остался без наград, он увез с собой полный чемодан позитивных отзывов от критиков. Фильм даже называли современной версией "Таксиста" и новой американской трагедией, а игру Айзека сравнивали с Аль Пачино в "Крестном отце". В общем, все это заранее закладывало в подсознание зрителя высокие ожидания от фильма, и как же приятно было выйти из кинозала с ощущением, что они с лихвой оправдались.

Уже в самом начале становится понятно, что вас ждет фильм вовсе не о покере. Карточная игра – это скорее фон, с которым можно удачно проводить параллели основной проблематики. Зритель сразу же знакомится с главным героем – загадочным игроком Уильямом Теллем. Он превосходно умеет считать карты и каждый вечер выходит из казино победителем. Однако для него это не хобби, не страсть и не зависимость. Он не играет по-крупному и не рискует. Для него это просто способ заработать денег, практически ежедневно переезжая из города в город и оставаясь при этом незаметным. И, как он сам говорит, способ "убить время". В какой-то мере, это его собственная тюрьма с ежедневной рутиной и одинаковой картинкой, без права радоваться жизни и с постоянным чувством вины.

И это не случайно. В свое время Уильям отсидел 10 лет в тюрьме, где, собственно, и приобрел превосходные навыки игры в карты благодаря внимательности, терпению и спокойствию. Вот только это была не обычная тюрьма, а дисциплинарное военное учреждение, и хладнокровие героя имеет совсем другие истоки. Попал Телль в это учреждение после того, как вскрылась правда об одной из американских секретных тюрем, где жесточайшим образом выбивают признания из потенциальных "врагов Америки". Телль попал туда рядовым солдатом, поначалу смущаясь из-за всего происходящего, однажды даже задав своему наставнику весьма резонный вопрос: "А что, если им не в чем признаваться?". Однако со временем он втянулся, словив так называемый "дрифт" – когда подобно игроку в покер, чем рискованнее ставки и чем крепче "противник", тем сильнее азарт. Впрочем, как обычно бывает в таких историях, когда все ужасы о методах допроса в этом учреждении стали достоянием общественности, под суд попали рядовые солдаты, а их начальство продолжило строить успешную карьеру.

Тем не менее, Уильям не отрицает свою вину и не обвиняет систему. Даже выйдя из тюрьмы, он продолжает наказывать себя, мучаясь от ночных кошмаров и надеясь на искупление. И однажды он получает такой шанс. Телль встречает молодого человека, также косвенно пострадавшего от этой системы и мечтающего о возмездии. Он надеется, что, если поможет парню наладить жизнь и отговорит его от совершения необратимых ошибок, он, быть может, искупит грехи системы, пусть даже перед одним единственным человеком, и это принесет ему долгожданное облегчение.

На фоне всего этого впервые за долгие годы Уильям позволяет себе проявить интерес к понравившейся ему женщине, а, судя по всему, близости у него не было ну очень долго. Эта робкая нежность так контрастирует с основным настроением фильма. Однако сможет ли эта женщина его принять, когда правда вылезет наружу?

Как уже упоминалось выше, "Холодный расчет" западная пресса сравнивала с "Таксистом". Подобно герою Роберта де Ниро, персонаж Оскара Айзека, имея багаж травмирующего опыта и терзаемый чувством одиночества, колесит на машине из города в город и однажды находит заблудшую душу, которую он решает спасти. Он также имеет проблемы со сном, но при этом он вполне адекватен (если закрыть глаза на его некоторые рутинные ритуалы), он даже стремится стать лучше и не считает правильным решать проблемы насилием. И очень важно прислушиваться к закадровому голосу героя, ведь там скрыто много важных деталей.

Стоит отметить, Оскар Айзек потрясающе справился с ролью мрачного игрока, терзаемого чувством вины. Он здесь обладает каким-то особым суровым магнетизмом. Персонаж мало эмоционален и всегда напряжен, и Айзек вывозит его не за счет бурной мимики, он играет в первую очередь глазами и жестами. Да чего уж там, его персонажу даже искренне сочувствуешь и сопереживаешь.

Вообще, Оскар Айзек из тех актеров, которые так удачно вживаются в роль, что в ходе просмотра забываешь об актере, всецело погрузившись в персонажа. И во всех фильмах он совершенно разный, при том, что актер обладает "фирменно", даже несколько экзотической внешностью.

При этом, имея ярко выраженного центрального персонажа, "Холодный расчет" не столько об отдельном человеке, а о системе сомнительного правосудия "во имя Америки". Системе, которая ломает судьбы не только заключенных, но и попавших в нее молодых солдат, и которая закрывает глаза на истинных виновников.

Помимо Оскара Айзека в фильме сыграли Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девчонки") и четырехкратный номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Святые из Бундока", "Антихрист", "Маяк").

Отдельное внимание хочется уделить аудиовизуальной части. Признаюсь, эта составляющая всегда оказывает сильное влияние на мою оценку кино, порой даже больше, чем сюжет. Фильм довольно тягучий, плавно развивающийся, выдержан в холодных тонах, подобно главному герою. Лишь изредка размеренный сюжет перебивается неоновыми огнями игровых автоматов и довольно жестокими сценами воспоминаний из прошлого Телля, правда, без смакования подробностей. Самая жесть здесь описывается словами.

А еще на протяжении всего фильма звучит саундтрек, над которым поработал американский музыкант Роберт Левон Бин – участник известной рок-группы Black Rebel Motorcycle Club. Собственно, это был еще один аргумент, который подогревал мой интерес к фильму. Для меня BRMC относятся к тем группам, которые не входят в число твоих любимых, но к которым ты регулярно возвращаешься в течение вот уже пары десятков лет. Кажется, музыкальный стиль Бина идеально вписался в общую атмосферу фильма.

Наш вердикт. "Холодный расчет" – это отличное кино вне времени, с продуманным сюжетом, неприкрытым символизмом, превосходной актерской игрой, красивой картинкой и атмосферным звучанием. При всей трагичности сюжета фильм нельзя назвать слишком тяжелым, он не оставляет депрессивного осадка, но, вместе с тем, это не банальное развлекательное кино.

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О других киносериальных премьерах недели читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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