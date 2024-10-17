1+1 Украина запускает проект 'Аргумент кино' с ведущим Егором Гордеевым

Каждую субботу на телеканале будут показывать культовую киноклассику и громкие премьеры

26 октября на телеканале 1+1 Украина стартует "Аргумент кино" - уникальный проект, посвященный национальному кинематографу. "Аргумент кино" в обновленном формате будет демонстрировать как классические украинские ленты, ставшие нашим культурным наследием, так и современные фильмы, которые получили международное признание и популярность. Вести "Аргумент кино" будет Егор Гордеев - неизменный ведущий "Завтрака с 1+1".

Перед показом ленты ведущий будет разговаривать с известными культурными деятелями, актерами, режиссерами, продюсерами и кинокритиками. Зрители смогут услышать личные мысли, размышления и профессиональный анализ от экспертов. Киноразговоры Егора Гордеева с приглашенными звездами помогут зрителю глубже погрузиться в контекст каждого фильма и лучше понять его культурное и историческое значение.

"Это легендарный проект канала 1+1, и мне очень приятно, что я хоть как-то причастен к его восстановлению. Мы начинаем с культовой классики украинского кино - "Тени забытых предков". Я был приятно удивлен, что многие люди знают украинскую классику, многие из этих фильмов известны за рубежом. Мы хотим "ламповыми" разговорами, простыми и сложными одновременно, побудить зрителя пересмотреть киноклассику, но через призму современного контекста. Потому что если мы не будем отрефлексировать, то классика так и останется на полках. И мы идем дальше, мы создаем новое кино, воспроизводим реальность, находим силы", - говорит Егор Гордеев.

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Проект дает возможность как молодым зрителям, так и ценителям классики, окунуться в украинскую кинематографическую историю и ознакомиться с новыми достижениями отечественных художников.

"Аргумент кино" познакомил с мировым кинематографом не одно поколение украинцев. Мы рады, что проект продолжает свой путь с ведущим Егором Гордеевым, а субботние вечера на 1+1 Украина теперь станут временем для глубоких разговоров, анализа ключевых культурных событий, фигур и явлений, которые сыграли важную роль в становлении украинской идентичности, способствуют национальному самопознанию и двигают культурное развитие страны", - говорит генеральный продюсер канала 1+1 Украина Ольга Захарова.

Первый выпуск обновленного "Аргумента кино" на 1+1 Украина выйдет 26 октября в 23:00 и будет посвящен культовой ленте "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова. В этом году мир отмечает 100 лет со дня рождения гения, которого считают одним из основоположников украинского поэтического кино. Гостем студии станет известный кинокритик и режиссер Андрей Алферов.

Кроме того, зрители увидят в "Аргументе кино" такие ленты как "Памфир", "20 дней в Мариуполе", "Мои мысли тихие", "Цвет граната", "Яремчук: Несравненный мир красоты", "Лесная песня. Мавка", "Вооруженные песней", "Вооруженные песней".

Напомним, "Аргумент кино" - самая продолжительная кинопрограмма в эфире украинского телевидения. Она была основана в 1999 году на телеканале 1+1 киноведом Владимиром Войтенко, который и стал ее первым ведущим. Программа выходила раз в две недели. А с 2002 года стала еженедельной. В 2016-м году программа изменила формат: акцент был сделан на актуальные события, кинопрокат и новости. Войтенко вместе с гостями в студии, людьми, которые определяют современный украинский кинематографический вектор развития, обсуждали кинособытия.

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