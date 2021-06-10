Телеканал 1+1 объявил о работе над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Новый сезон самого масштабного вечернего шоу удивит не только неожиданным звездным составом участников, но и откроет для зрителей новые имена танцоров. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В этом году для работы над сезоном к команде создателей проекта Big Entertainment Shows присоединится известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко, которая выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Елена интригует, что привнесет в шоу много изменений, которые запомнятся каждому ценителю звездных танцев и перевоплощений:

«Я очень счастлива и благодарна за возможность окунуться в "кухню" этого легендарного танцевального шоу. С головой ныряю во все детали проекта, чтобы получить кайф самой и показать зрителям самые интересные подробности того, как звезды учатся танцевать. У нас будет неожиданный звездный состав участников. Все они интересны прежде всего как люди, и мы с командой стремимся раскрыть каждого из них для зрителя».

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А помогать звездам раскрыться на паркете будут профессиональные бальные танцовщики, среди которых появятся новые имена. Так, телеканал 1+1 объявил открытый кастинг молодых и талантливых танцоров, которые знают о мире бальных танцев все.

"В этом сезоне телеканал 1+1 даст шанс засиять талантливым танцорам, чьи имена впоследствии будут звучать на всю Украину, как когда-то случилось с Владом Ямой, Еленой Шоптенко, Илоной Гвоздевой и другими звездами танцев. Кроме того, рад приветствовать Елену Коляденко в нашей команде и уверен, что новый сезон «Танцев со звездами» поразит всех. Все ценители проекта ее хорошо знают и любят, ведь Елена в первых сезонах была судьей шоу», - комментирует продюсер проекта и руководитель департамента производства крупных развлекательных проектов Владимир Завадюк.

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Автор: Диана Могилевич