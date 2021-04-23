Некоторые знаки Зодиака, склонны потакать своим порывам и заедать стресс или наоборот радостные эмоции. Именно поэтому эти четыре знака больше склонны к полноте, чем другие.
Об этом пишет "Клубер".
Читайте такжеБлюда на Пасху: что подать на стол к светлому праздникуОвен
Овен именно из тех людей, которые склонны заедать любой стресс. Еда служит им компенсацией за то, что что-то идет не по их плану. За считанные дни он может достаточно сильно прибавить в весе.
Телец
Больше всего Тельцы ненавидят, когда их попрекают едой и не считают нужным себя сдерживать, когда дело касается гастрономии.
Весы
Весы - те еще гедонисты и обожают вкусную еду. Представителям этого знака такая вещь как умеренность не знакома – ни в еде, ни в трате денег.
Стрелец
Стрельцу не очень свойственно чувство меры. Когда он теряет границы, главным вдохновением и источником веселья для него становится еда.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Названы знаки Зодиака, у которых деньги утекают сквозь пальцы
- Гороскоп на 23 апреля: что ждет все знаки Зодиака
- Астрологи назвали самые эгоистичные знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram