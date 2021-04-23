Весы - те еще гедонисты и обожают вкусную еду.

Некоторые знаки Зодиака, склонны потакать своим порывам и заедать стресс или наоборот радостные эмоции. Именно поэтому эти четыре знака больше склонны к полноте, чем другие.

Об этом пишет "Клубер".

Овен именно из тех людей, которые склонны заедать любой стресс. Еда служит им компенсацией за то, что что-то идет не по их плану. За считанные дни он может достаточно сильно прибавить в весе.

Телец

Больше всего Тельцы ненавидят, когда их попрекают едой и не считают нужным себя сдерживать, когда дело касается гастрономии.

Весы

Весы - те еще гедонисты и обожают вкусную еду. Представителям этого знака такая вещь как умеренность не знакома – ни в еде, ни в трате денег.

Стрелец

Стрельцу не очень свойственно чувство меры. Когда он теряет границы, главным вдохновением и источником веселья для него становится еда.

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Автор: Иван Бойко