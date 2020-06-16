Выходные в июне: как будем отдыхать на День Конституции

Благодаря Дню Конституции украинцы получат дополнительный день для отдыха.

На первый месяц лета в Украине приходится два государственных праздника, поэтому в июне 2020 году украинцы будут иметь несколько дополнительных дней для отдыха.

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Троица уже подарила украинцам нерабочий понедельник, 8 июня. Но впереди в Украине еще один государственный праздник – День Конституции.

День Конституции является важным для украинцев праздником и официальным выходным днем. Традиционно отмечается он каждый год 28 июня. В 2020 году этот праздник приходится на воскресенье. Поскольку воскресенье и так является выходным днем, то ближайший понедельник, 29 июня, станет нерабочим. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 27 по 29 июня.

Всего же в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительных выходных, первый летний месяц порадует украинцев 10 официальными выходными и праздничными днями. Работать в июне придется 20 дней.

Основные праздники и памятные даты в июне 2020

1 июня - Международный день защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии

5 июня - Международный день окружающей среды

6 июня - День журналиста

7 июня - День Святой Троицы

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

20 июня - Всемирный день беженцев

21 июня - День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

25 июня - День таможенной службы Украины

28 июня - День Конституции Украины, День молодежи

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