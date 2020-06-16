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Выходные в июне: как будем отдыхать на День Конституции

14:09, 16 июня 2020
Праздники
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Иллюстрация REUTERS

На первый месяц лета в Украине приходится два государственных праздника, поэтому в июне 2020 году украинцы будут иметь несколько дополнительных дней для отдыха.

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Троица уже подарила украинцам нерабочий понедельник, 8 июня. Но впереди в Украине еще один государственный праздник – День Конституции.

День Конституции является важным для украинцев праздником и официальным выходным днем. Традиционно отмечается он каждый год 28 июня. В 2020 году этот праздник приходится на воскресенье. Поскольку воскресенье и так является выходным днем, то ближайший понедельник, 29 июня, станет нерабочим. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 27 по 29 июня.

Всего же в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительных выходных, первый летний месяц порадует украинцев 10 официальными выходными и праздничными днями. Работать в июне придется 20 дней.

Календарь выходных и праздников на июнь 2020 / фото kalendari.co.ua

Основные праздники и памятные даты в июне 2020

  • 1 июня - Международный день защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии
  • 5 июня - Международный день окружающей среды
  • 6 июня - День журналиста
  • 7 июня - День Святой Троицы
  • 8 июня - Всемирный день океанов
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 20 июня - Всемирный день беженцев
  • 21 июня - День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния
  • 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
  • 25 июня - День таможенной службы Украины
  • 28 июня - День Конституции Украины, День молодежи

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Теги: #праздники#выходные в Украине#День Конституции