Выходные на зимние праздники из-за действия военного положения будут не у всех украинцев.

Приближаются новогодние и рождественские праздники, в честь которых украинцы каждый год получают дополнительные дни отдыха. Однако в этом году из-за полномасштабной войны выходные на Новый год 2024 будут не у всех. А дата выходных на Рождество изменится из-за принятия нового церковного календаря.

Зимние праздники 2024 по новому календарю

В 2024 году мы, как и всегда, будем отмечать Новый год 1 января. А даты Рождества, Дня святого Николая и других христианских праздников перенесутся на 13 дней назад из-за перехода церкви на новоюлианский календарь.

6 декабря - День Святого Николая;

9 декабря - Зачатие Пресвятой Богородицы;

20 декабря - День святого Игната;

24 декабря - Рождественский Сочельник;

25 декабря - Рождество Христово;

31 декабря - День святой Маланки, Щедрый вечер;

1 января - праздник Василия;

1 января - Новый год 2024;

5 января - Голодная кутья или Второй Сочельник

6 января - Крещение Христово;

7 января - праздник Иоанна Крестителя.

Также из-за перехода на новый церковный календарь изменятся даты официальных выходных.

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Выходные на Рождество

Первый выходной на зимние праздники должен был наступить в честь Рождества. Выходной на Рождество 25 декабря выпадает на понедельник - в этот день украинцы должны были отдыхать.

Однако из-за действия военного положения в Украине все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются. Но в частных компаниях работодатели могут предоставить их по своему усмотрению. В таком случае у работников будет выходной на Рождество 2023.

Выходной на Рождество 7 января отменен законопроектом Верховной Рады номер 9431. Даже у работников частных компаний не будет выходного на Рождество 7 января 2024 года, поскольку в сентябре церковь перешла на новый церковный календарь.

Выходные на Новый год 2024 Украина

Новый год является одним из официальных праздников, которые предусматривают дополнительный нерабочий день. Законом предоставляется выходной 1 января 2024 года.

Как и в случае с Рождеством, выходной 1 января 2024 в Украине остается на усмотрение работодателя из-за действия военного положения. Наступающий Новый год выпадает на понедельник.

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