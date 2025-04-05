Узнайте, как отдыхают на Пасху в 2025 году в Украине и в других странах.

Уже скоро у верующих наступит Пасха 2025. И у католиков, и у православных она считается самым важным религиозным праздником в году. Христиане радуют воскрешению Иисуса Христа, красят яйца и накрывают богатый стол.

В честь важного праздника правительства предоставляют дополнительные выходные на Пасху, чтобы люди могли провести больше времени с родными. Мы разобрались, как верующие будут отдыхать на Пасху в Украине и других странах мира.

Выходные дни на Пасху в Украине 2025

Как обозначается в законодательстве Украины, Пасха является официальным государственным праздником, в честь которого предоставляется дополнительный выходной. В этом году торжество наступает 20 апреля - дата актуальна как для католиков, так и православных. Пасха всегда отмечается в воскресенье, которое и так является выходным. Поэтому нерабочий день переносится на понедельник 21 апреля.

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Однако в 2025 году в Украине продолжается полномасштабная война с Россией. Из-за военного положения все дополнительные выходные дни отменяются. Руководители по своему усмотрению могут (но не обязаны) предоставить выходной 21 апреля. В иных случаях украинцы будут отдыхать в субботу и воскресенье 19-20 апреля, после чего выйдут на работу как обычно.

Выходные дни на Пасху 2025 в других странах мира

Украинцы, которые живут заграницей, получат выходные дни на Пасху по местному законодательству. В большинстве христианских стран мира в честь пасхальных праздников вводятся дополнительные нерабочие дни, сообщает портал Q++Studio.

В большинстве стран мира, где Пасха является официальным праздником, дополнительный выходной переносится на Страстную пятницу 18 апреля, либо на Пасхальный понедельник 21 апреля. В некоторых странах нерабочими могут быть все четыре дня подряд с 18 по 21 апреля.

Страстная пятница 18 апреля будет выходным в Норвегии, Эстонии и Португалии. В Пасхальный понедельник 21 апреля не работают в Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипре, Италии, Литве, Польше, Словении, Великобритании, Канаде.

И 18, и 21 апреля отдыхают жители Австралии, Болгарии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Латвии, Нидерландов, Румынии, Испании, Швеции. В США Пасха не признана государственным праздником, но в отдельных штатах могут устанавливаться выходные.

Туристам и переселенцам важно учитывать, что в пасхальные дни в Европе обычно закрыты все магазины, аптеки, банки и заведения сферы обслуживания. Поэтому за покупками лучше сходить заранее.

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