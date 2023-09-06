Праздник Воздвижение Креста Господня в 2023 году отмечают по новому церковному календарю.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен Кресту, на котором был распят Иисус Христос, а символизирует его поднятие с земли после обретения. О традициях этого дня и его главных запретах - рассказываем в материале.

Что за праздник Воздвижение Креста Господнего

История праздника Воздвижения берет начало в IV веке. Это были времена правления императора Константина Великого и его матери - равноапостольной Елены. Христианство было объявлено императором как государственная религия, а его мать, царица Елена, отправилась на поиски Креста, на котором был распят Иисус. Крест она нашла в пещере недалеко от Иерусалима, случилось это в 326 году.

По преданию, при раскопках в пещере было найдено три креста, а возле них табличку: "Иисус Назарянин, царь Иудейский". Чтобы определить, какая из находок действительно Крест Господень, все три поочередно поднесли к тяжелобольной. Два из них никак не повлияли на женщину, но после поднесения третьего больная исцелилась. Есть и другое предание: по нему Крест оживил умершего человека, поэтому назвали святыню животворящей.

Видео дня

В честь обретения Креста на этом месте собрались христиане, а иерусалимский патриарх Макарий с другими высоко воздвигли святыню, чтобы ее все могли увидеть. Отсюда и произошло название праздника.

После царица Елена разделила Крест на две части: одну оставила в Иерусалиме, вторую, с двумя гвоздями, отправила сыну-императору. На обратной дороге царица останавливалась в каждом месте, где бывал Христос и таким образом основала больше 80 церквей.

Крест Господень продолжали делить, но в 1187 году часть. Хранившаяся в Иерусалиме, была утеряна после поражения крестоносцев от мусульман. По легенде, Крест закопали, чтобы спасти, но до сих пор так и не нашли. Часть Креста, которая хранилась в Константинополе, похитили крестоносцы в 1204 году. Сейчас частицы этой части хранятся в разных храмах Европы.

Когда Воздвижение Креста Господня по новому календарю

Праздник ежегодно отмечали 27 сентября по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, дата праздника сместилась на 13 дней раньше. В 2023 году Воздвижение Креста Господня будут отмечать 14 сентября.

Впрочем, принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Воздвижение Креста Господня - традиции и запреты праздника

По традиции на великий праздник идут в храм на службу. В этот день торжественно из алтаря выносится Крест на середину храма, где он остается до 21 сентября, дня отдания Воздвижения. Также в этот день совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.

Если нет возможности посетить службу в церкви, то можно помолиться дома - о здравии и благополучии в семье. В память о страданиях спасителя в этот день соблюдают пост.

Что нельзя делать на Воздвижение:

запрещено ругаться, ссориться, обижать других, злословить;

нельзя заниматься тяжелым трудом, что-либо резать, рубить и т.д.;

не следует начинать важные дела - могут не заладиться;

не нужно давать деньги взаймы - лучше перенести на другой день;

запрещено есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

По поверью, тот, кто постится в этот праздник, получает прощение грехов. Но для этого нужно также искренняя молитва и покаяние. Также в этот день не советуют идти в лес - змеи ищут место для зимовки, поэтому их опасаются повстречать.

Воздвижение Креста Господня - картинки

***

***

***

***

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: