Будет ли 2024 год високосным и что в него нельзя делать - узнайте в нашей статье.

Високосный год - это особенный год, в котором не 365, а 366 дней. Такое явление случается в каждый четвертый год и введено для того, чтобы исправить неточность календаря. Високосные года в народе считаются опасными и несчастливыми, с ними связаны многие суеверия. Мы разобрались, будет ли наступающий 2024 год високосным.

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2024 год високосный или нет

Високосным считается каждый четвертый год после предыдущего високосного, или каждый второй четный год. Чтобы определить, будет ли год високосным, нужно разделить его на 4 без остатка.

Поскольку наступающий год делится на 4 без остатка, то можно заключить: 2024 год - високосный. В феврале 2024 года будет 29 дней. Следующими високосными годами будут 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2052, 2056.

Что такое високосный год и почему он наступает

Високосный год был введен Юлием Цезарем для того, чтобы исправить неточность календаря. Дело в том, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, а календарь состоит из 365 дней. За 4 года между астрономическими и календарными годами накапливаются целые сутки расхождения. Поэтому раз в 4 года к февралю добавляют один лишний день, чем компенсируют разницу.

Когда отмечают день рождения рожденные 29 февраля

Родиться 29 февраля - большая удача. В 2024 году такие счастливчики смогут полноценно отметить день рождения. Но когда они отмечают в остальные 3 года?

Большинство именинников 29 февраля отмечают день рождения 28 февраля или 1 марта, в зависимости от семейных традиций. Некоторые люди рассчитывают свой день рождения следующим образом: если они родились 29 февраля до 12:00, то в не високосные года отмечают 28 февраля. А если время их рождения выпало на вторую половину дня, то отмечают 1 марта.

Свадьба в високосный год 2024

Одно из главных суеверий о високосных годах состоит в том, что в високосный год нельзя играть свадьбу. Такой брак якобы будет несчастливым и быстро разойдется. Суеверные люди считают, что в такой год лучше не жениться.

Впрочем, статистка ЗАГСов по всему миру показывают, что заключившие брак в високосном году разводятся не реже и не чаще, чем любые другие. Число в календаре не влияет на семейное счастье. Поэтому если вы давно хотели сделать предложение второй половинке - не бойтесь делать это в 2024 году. Церковь также не запрещает венчаться в високосный год.

Что нельзя делать в високосный год

О годах с 366 днями существует много суеверий. Считается, что в високосный год 2024 нельзя:

покупать и продавать жилье;

переезжать;

менять работу;

начинать бизнес;

продавать дорогое имущество и драгоценности;

затевать строительство и ремонт (кроме срочного);

планировать любые долгосрочные дела.

В общем, по народным суевериям високосные года неудачны для любых начинаний. Впрочем, такое мнение не подкреплено наукой и статистикой. И ваше счастье зависит лишь от вас самих, а не от цифры в календаре.

Ранее мы рассказывали, когда наступит 2024 год по китайскому гороскопу, и кто будет его животным-покровителем.

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