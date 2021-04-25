Вход Господень в Иерусалим - это другое название Вербного воскресенья. Этот праздник ассоциируется с приходом весны и приближением Пасхи. Его всегда отмечают с радостью и нетерпением, хотя история дня совсем не счастливая. Отмечают его в последнее воскресенье перед Пасхой. В 2021 году праздник выпадает на 25 апреля.
История праздника
Читайте такжеВербное воскресенье: красивые открытки и наилучшие пожелания в стихах и прозеВ этот день церковь вспоминает события из жизни Христа после того, как он воскресил своего друга Лазаря. После воскрешения товарища он поехал в Иерусалим. Жители города слышали о совершенных Иисусом чудесах и встречали его как спасителя, который соберет народное ополчение.
Однако Иисус не собирался учавстовать в политических распрях и не хотел славы: "Но Он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн". Согласно Евангелию, вход Иисуса в Иерусалим был началом пути его крестных страданий.
Главные традиции праздника
В Иерусалиме дорогу Иисусу устилали пальмовыми ветками, а в наших краях в этот день главным символом дня является ветка вербы. Вербовые ветви освящают в церкви и несут домой. Их ставят у икон или на столе. Также в этот день употребляют вербовые почки для здоровья горла и зубов.
Молодежь на праздник устраивала гуляния и катания на лошадях. В праздник разрешается употреблять рыбу и пить вино. Нельзя тяжело работать и сквернословить в этот день. Также не стоит ссориться, устраивать шумные гуляния и поминать погибших.
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