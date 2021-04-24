Лазаревой субботой называют день накануне Вербной недели.

Лазарева суббота - это день накануне Вербного воскресенья, который отмечают на шестую неделю Великого поста. В 2021 году праздник выпадает на 24 апреля. Этот день относится к пасхальным праздникам.

История Лазаревой субботы

В этот праздник вспоминается чудесное воскрешение праведника Лазаря. Лазарь был другом Иисуса и жил рядом с Иерусалимом. Иисус часто навещал его семью. За четыре дня до прихода Христа в Вифанию Лазарь умер от недуга и был похоронен в пещере. Иисус навестил могилу друга и воскресил Лазаря. Тот вышел из погребальной пещеры и прожил ещё 30 лет.

Традиции и приметы праздника

Читайте такжеПасха 2021: как проходит праздничное богослужение, особенности службы в этом годуВ Лазареву субботу принято посещать церковь и молиться там о здоровье близких людей. В храме освящают ветки вербы и хранят дома. Также освящают семена гороха, чтобы был хороший урожай. В этом году посещать церковь может быть опасно, поэтому можно произнести молитву дома.

Питание в Лазареву субботу не такое строгое, как в другие дни поста. В этот день ограничения Великого Поста немного ослабляются. Разрешено есть рыбную икру и пить вино. Также можно готовить рыбу, но есть её позволяется на следующий день в Вербное воскресенье. Традиционно в этот день едят различные блюда из гречки, сладкие каши, запеченный картофель.

Приметы в Лазареву субботу:

Если незамужняя девица покажется родным в свадебном платье - это ускорит замужество.

На вербе много сережек - к теплой весне.

Ящерицы вылезли на землю - холодов больше не будет.

Ежи показались из нор - к скорому потеплению.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

С этим праздником связано много запретов.

В молитве нельзя просить у Бога материальные вещи - только здоровье и благополучие.

Нельзя заниматься тяжелым трудом и работой по дому.

Строго запрещено ругаться, ссориться, сквернословить.

Нельзя устраивать пышные и шумные гуляния.

Не рекомендуется горевать за усопшими и ходить на кладбище.

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Автор: Екатерина Пулатова