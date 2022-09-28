30 сентября тезки четырех святых женщин получают поздравления с праздником Веры, Надежды, Любови и Софии.

30 сентября христианами почитаются три святые девочки Вера, Надежда, Любовь и их мать София. На греческом маленьких мучениц звали Пистис, Элпис и Агапе. Этих трех девочек казнили язычники за то, что они не отреклись от Христа, а их мать София умерла от горя.

История трех святых девочек учит нас мужеству и важности искренней веры в Бога. Сегодня все Софии, Веры, Надежды и Любови получают поздравления от родных и открытки с праздником.

С праздником Веры, Надежды и Любови: поздравления в стихах и прозе

Пусть всегда вам помогают

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Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

***

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

***

С днём Веры, Надежды, Любви и Софии.

Опустится с ними с небес благодать.

Мечты пусть исполнятся ваши большие,

Добра вам, а зла никогда не держать.

В семье понимания, счастья, уюта.

Любви безмятежной, взаимной, большой.

Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто.

И чтобы успех вас накрыл с головой.

***

Поздравим с этим светлым днем,

О вере вам напомним вновь,

Зажжем в душе свечи огнем

Добро, надежду и любовь —

Ради любви мы все живем,

А веру в сердце сохраняем.

В надежде к лучшему идем,

О светлом искренне мечтаем,

К святой Софии и трем сестрам

Речи молитвы обратите,

У них учитесь и растите.

***

С днём Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди,

И чтобы Ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всём пути.

Чудес Всевышнего, здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

***

Вера, Надежда, Любовь

Пусть будут навеки с тобой,

Пусть не оставят в пути,

С ними ведь легче идти

И в вихре жизни кружить:

Верить, надеяться — жить.

***

Дала София детям имена,

Чтоб людям они души согревали:

Надежда, чтобы спутницей была,

Любовь и Вера рядышком шагали!

Почтим всех четверых в великий день,

Я с праздником друзья, вас поздравляю.

Так пусть Надежда, Вера и Любовь

По жизни вас везде сопровождают!

***

С Днем Веры, Надежды, Любви

И матери доброй Софии!

С добром в своем сердце живи,

Пусть дни ждут тебя золотые.

Пусть вера ведет лишь вперед,

Надежда пусть силы вселяет,

Азарта любовь придает,

Святые во всём помогают.

***

Три ангела, три Божии рабы,

И символ мудрости — их мать София

Подали нам пример, чтобы и мы

Гармонии такой в миру достигли!

Пусть свет Надежды освещает путь,

Любовь всем правит добродушно,

А Вера пусть с пути поможет не свернуть,

София стать великодушным!

***

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

***

Поздравляю со светлым праздником — Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть ваша жизнь будет озарена любовью, а сердца наполнятся надеждой и верой. Желаю, чтобы этот праздник принёс в ваши дома здоровье, чувство благодати и духовную радость. Храни вас Бог!

***

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. От всей души желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.

Открытки с днем Веры, Надежды, Любови

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