30 сентября христианами почитаются три святые девочки Вера, Надежда, Любовь и их мать София. На греческом маленьких мучениц звали Пистис, Элпис и Агапе. Этих трех девочек казнили язычники за то, что они не отреклись от Христа, а их мать София умерла от горя.
История трех святых девочек учит нас мужеству и важности искренней веры в Бога. Сегодня все Софии, Веры, Надежды и Любови получают поздравления от родных и открытки с праздником.
С праздником Веры, Надежды и Любови: поздравления в стихах и прозе
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
С днём Веры, Надежды, Любви и Софии.
Опустится с ними с небес благодать.
Мечты пусть исполнятся ваши большие,
Добра вам, а зла никогда не держать.
В семье понимания, счастья, уюта.
Любви безмятежной, взаимной, большой.
Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто.
И чтобы успех вас накрыл с головой.
***
Поздравим с этим светлым днем,
О вере вам напомним вновь,
Зажжем в душе свечи огнем
Добро, надежду и любовь —
Ради любви мы все живем,
А веру в сердце сохраняем.
В надежде к лучшему идем,
О светлом искренне мечтаем,
К святой Софии и трем сестрам
Речи молитвы обратите,
У них учитесь и растите.
***
С днём Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди,
И чтобы Ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес Всевышнего, здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
***
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
***
Вера, Надежда, Любовь
Пусть будут навеки с тобой,
Пусть не оставят в пути,
С ними ведь легче идти
И в вихре жизни кружить:
Верить, надеяться — жить.
***
Дала София детям имена,
Чтоб людям они души согревали:
Надежда, чтобы спутницей была,
Любовь и Вера рядышком шагали!
Почтим всех четверых в великий день,
Я с праздником друзья, вас поздравляю.
Так пусть Надежда, Вера и Любовь
По жизни вас везде сопровождают!
***
С Днем Веры, Надежды, Любви
И матери доброй Софии!
С добром в своем сердце живи,
Пусть дни ждут тебя золотые.
Пусть вера ведет лишь вперед,
Надежда пусть силы вселяет,
Азарта любовь придает,
Святые во всём помогают.
***
Три ангела, три Божии рабы,
И символ мудрости — их мать София
Подали нам пример, чтобы и мы
Гармонии такой в миру достигли!
Пусть свет Надежды освещает путь,
Любовь всем правит добродушно,
А Вера пусть с пути поможет не свернуть,
София стать великодушным!
***
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
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Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.
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Поздравляю со светлым праздником — Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть ваша жизнь будет озарена любовью, а сердца наполнятся надеждой и верой. Желаю, чтобы этот праздник принёс в ваши дома здоровье, чувство благодати и духовную радость. Храни вас Бог!
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Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. От всей души желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.