Ежегодно в сентябре отмечается день церковной памяти великомученицы Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови, которые причислены к лику святых. Этот праздник прославляет силу веры и мужество, которое не сломить никакими муками. В народе этот праздник называли "бабьи именины".
Праздник Вера, Надежда, Любовь: когда отмечается
Де чествования четырех святых женщин неизменна и всегда отмечается в один день. Вера, Надежда, Любовь празднуется 30 сентября. По старому стилю дата выпадала на 17 сентября.
Вера, Надежда, Любовь: история праздника
Во времена правления императора Адриана в Риме жила вдова верующая София с тремя дочерями. В то время совершались гонения на христиан. Император Адриан узнал о верующей семье и пытался вынудить их отречься от Христа. После отказа девочек пытали на глазах у матери, но их вера была непоколебимой. София похоронила дочерей, а через 3 дня умерла возле могилы.
Вера, Надежда, Любовь: традиции и запреты
В этот день в церквях проходит богослужение в честь четырех святых. На Руси в этот праздник девушки и женщины громко плакали и жаловались на судьбу. Считалось, что чем больше женщина поплачет, тем больше бед обойдут её стороной.
Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиВ праздник Веры, Надежды и Любови замужние женщины проводили ритуал для семейного благополучия. Для этого покупали 3 свечи и две из них ставили перед иконой Христа. Третью свечи ставили в коровай и произносили слова о благополучии. После этого каравай раздавали родным.
Четырем святым молятся об обретении семейного счастья, успешных родах. Женщины в этот день освобождаются от домашней работы и всяческих забот. Также в праздник отмечаются именины тезок святых. В этот день нельзя играть свадьбу, шить и убирать. Женщинам нельзя ругаться друг с другом.
Вера, Надежда, Любовь: поздравления и открытки
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.
***
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
***
Всегда пусть в сердце будет вера,
Любовь пусть рядышком идет,
Надежда путь вам освещает
И за руку с собой ведет,
Вам в праздник этот добрый, светлый
Я пожелать хочу сполна:
Улыбок, радости, успехов,
Здоровья, света и тепла!
***
С Днём Любви, Надежды, Веры!
Света, нежности, добра:
Если сердцем в чудо верить —
Жизнь исполнится тепла.
Пусть надежды не угаснут,
А любовь — пускай цветёт,
Софья-мудрость дарит счастье
Каждый день и круглый год!
***
Пожелаю, с Верой в сердце
Все невзгоды пережить,
Отворить Надежде дверцу,
Путь мечтам чтоб озарить!
А ещё одна сестрица,
Что Любовью кличут все,
В жизнь твою пусть устремится
Ранним утром по росе.
И в гармонии отныне
Твои дни пойдут вперёд,
Чтобы мыслями благими
Наслаждаться круглый год!
***
Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!
***
Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не было без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.
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Самый светлый и чистый праздник — День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот чудеснейший праздник желаю света в душе, достатка в доме и теплоты в отношениях со всеми людьми. Пусть вера укрепляется, а силы прибавляются!
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В день памяти великих святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии желаю благополучия, добра, покоя. И пусть родные люди всегда будут рядом и окружают заботой.