В этот сентябрьский праздник почитаются христианские святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Ежегодно в сентябре отмечается день церковной памяти великомученицы Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови, которые причислены к лику святых. Этот праздник прославляет силу веры и мужество, которое не сломить никакими муками. В народе этот праздник называли "бабьи именины".

Праздник Вера, Надежда, Любовь: когда отмечается

Де чествования четырех святых женщин неизменна и всегда отмечается в один день. Вера, Надежда, Любовь празднуется 30 сентября. По старому стилю дата выпадала на 17 сентября.

Вера, Надежда, Любовь: история праздника

Во времена правления императора Адриана в Риме жила вдова верующая София с тремя дочерями. В то время совершались гонения на христиан. Император Адриан узнал о верующей семье и пытался вынудить их отречься от Христа. После отказа девочек пытали на глазах у матери, но их вера была непоколебимой. София похоронила дочерей, а через 3 дня умерла возле могилы.

Вера, Надежда, Любовь: традиции и запреты

В этот день в церквях проходит богослужение в честь четырех святых. На Руси в этот праздник девушки и женщины громко плакали и жаловались на судьбу. Считалось, что чем больше женщина поплачет, тем больше бед обойдут её стороной.

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиВ праздник Веры, Надежды и Любови замужние женщины проводили ритуал для семейного благополучия. Для этого покупали 3 свечи и две из них ставили перед иконой Христа. Третью свечи ставили в коровай и произносили слова о благополучии. После этого каравай раздавали родным.

Четырем святым молятся об обретении семейного счастья, успешных родах. Женщины в этот день освобождаются от домашней работы и всяческих забот. Также в праздник отмечаются именины тезок святых. В этот день нельзя играть свадьбу, шить и убирать. Женщинам нельзя ругаться друг с другом.

Вера, Надежда, Любовь: поздравления и открытки

Желаю веры не терять, Пускай надежда будет рядом, Любовь не смейте предавать, И будет все у вас, как надо. София мудрость пусть пошлет, А грусть пусть сердце не тревожит. Плохое навсегда уйдет, И Ангел вам во всем поможет. *** Пусть всегда вам помогают Надежда, Вера и Любовь, От зла и бед оберегают, Даря вам радость вновь и вновь! Пусть Вера укрепит вам сердце, Надежда душу озарит, Ну а Любовь не даст обжечься И счастьем отблагодарит! *** Пусть ангелы от Вас Отведут ненастье. Здоровья крепкого, Друзей, улыбок, счастья! Радость пусть приносят вновь, Ангельскую святость Вера, Надежда, София, Любовь — Они непредвзяты. Купаться в море доброты, Радость жизни всю познать, Улыбаясь всем, сиять! *** Всегда пусть в сердце будет вера, Любовь пусть рядышком идет, Надежда путь вам освещает И за руку с собой ведет, Вам в праздник этот добрый, светлый Я пожелать хочу сполна: Улыбок, радости, успехов, Здоровья, света и тепла! *** С Днём Любви, Надежды, Веры! Света, нежности, добра: Если сердцем в чудо верить — Жизнь исполнится тепла. Пусть надежды не угаснут, А любовь — пускай цветёт, Софья-мудрость дарит счастье Каждый день и круглый год! *** Пожелаю, с Верой в сердце Все невзгоды пережить, Отворить Надежде дверцу, Путь мечтам чтоб озарить! А ещё одна сестрица, Что Любовью кличут все, В жизнь твою пусть устремится Ранним утром по росе. И в гармонии отныне Твои дни пойдут вперёд, Чтобы мыслями благими Наслаждаться круглый год! *** Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь! *** Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не было без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки. *** Самый светлый и чистый праздник — День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот чудеснейший праздник желаю света в душе, достатка в доме и теплоты в отношениях со всеми людьми. Пусть вера укрепляется, а силы прибавляются! *** В день памяти великих святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии желаю благополучия, добра, покоя. И пусть родные люди всегда будут рядом и окружают заботой.

Автор: Екатерина Пулатова