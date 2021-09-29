Вера, Надежда, Любовь 2021 / фото mvestnik.ru

Ежегодно в сентябре отмечается день церковной памяти великомученицы Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови, которые причислены к лику святых. Этот праздник прославляет силу веры и мужество, которое не сломить никакими муками. В народе этот праздник называли "бабьи именины".

Праздник Вера, Надежда, Любовь: когда отмечается

Де чествования четырех святых женщин неизменна и всегда отмечается в один день. Вера, Надежда, Любовь празднуется 30 сентября. По старому стилю дата выпадала на 17 сентября.

Вера, Надежда, Любовь: история праздника

Во времена правления императора Адриана в Риме жила вдова верующая София с тремя дочерями. В то время совершались гонения на христиан. Император Адриан узнал о верующей семье и пытался вынудить их отречься от Христа. После отказа девочек пытали на глазах у матери, но их вера была непоколебимой. София похоронила дочерей, а через 3 дня умерла возле могилы.

Вера, Надежда, Любовь когда праздник / фото ua.depositphotos.com

Вера, Надежда, Любовь: традиции и запреты

В этот день в церквях проходит богослужение в честь четырех святых. На Руси в этот праздник девушки и женщины громко плакали и жаловались на судьбу. Считалось, что чем больше женщина поплачет, тем больше бед обойдут её стороной.

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиВ праздник Веры, Надежды и Любови замужние женщины проводили ритуал для семейного благополучия. Для этого покупали 3 свечи и две из них ставили перед иконой Христа. Третью свечи ставили в коровай и произносили слова о благополучии. После этого каравай раздавали родным. 

Четырем святым молятся об обретении семейного счастья, успешных родах. Женщины в этот день освобождаются от домашней работы и всяческих забот. Также в праздник отмечаются именины тезок святых. В этот день нельзя играть свадьбу, шить и убирать. Женщинам нельзя ругаться друг с другом.

Вера, Надежда, Любовь: поздравления и открытки

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет,

И Ангел вам во всем поможет.

***

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

***

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

***

Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет,

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна:

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

***

С Днём Любви, Надежды, Веры!

Света, нежности, добра:

Если сердцем в чудо верить —

Жизнь исполнится тепла.

Пусть надежды не угаснут,

А любовь — пускай цветёт,

Софья-мудрость дарит счастье

Каждый день и круглый год!

***

Пожелаю, с Верой в сердце

Все невзгоды пережить,

Отворить Надежде дверцу,

Путь мечтам чтоб озарить!

А ещё одна сестрица,

Что Любовью кличут все,

В жизнь твою пусть устремится

Ранним утром по росе.

И в гармонии отныне

Твои дни пойдут вперёд,

Чтобы мыслями благими

Наслаждаться круглый год!

***

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

***

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не было без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

***

Самый светлый и чистый праздник — День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот чудеснейший праздник желаю света в душе, достатка в доме и теплоты в отношениях со всеми людьми. Пусть вера укрепляется, а силы прибавляются!

***

В день памяти великих святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии желаю благополучия, добра, покоя. И пусть родные люди всегда будут рядом и окружают заботой.

Поздравления Вера Надежда Любовь / фото fresh-cards.ru
Вера Надежда Любовь поздравления / фото krainau.com
Вера Надежда Любовь поздравления / фото krainau.com
Поздравления Вера Надежда Любовь / фото fresh-cards.ru
Вера Надежда Любовь поздравления / фото krainau.com
Поздравления Вера Надежда Любовь / фото fresh-cards.ru
Поздравления Вера Надежда Любовь / фото fresh-cards.ru
Поздравления Вера Надежда Любовь / фото fresh-cards.ru
Вера Надежда Любовь поздравления / фото krainau.com

Автор: Екатерина Пулатова