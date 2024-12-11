В свой День ангела можно обратиться с молитвой или просьбой к святому, который носит ваше имя. А верующие родители часто выбирают имя для малыша из списка именин за дату рождения ребенка.
Мы рассказали, у кого День ангела 11 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени каждого именинника и опубликовали красивые открытки с поздравлениями.
У кого именины сегодня 11 декабря
Даниил - имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог мой судья".
Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".
Лука - образовано от латинского слова lux - светлый.
Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр - образовано от древнегреческого имени Петрос, то есть "твердый, как камень".
У кого сегодня День ангела 11 декабря
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Андрей - образовано от греческого Андреас, что в переводе значит "мужественный".
Василий - имя греческого происхождения, от слова Басилейос - "царственный".
Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео - не спать.
Даниил - имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог мой судья".
Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".
Константин - образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - от римского родового имени Паулюс - "младший", "скромный".
Петр - образовано от древнегреческого имени Петрос, то есть "твердый, как камень".
Сергей - современная форма римского имени Сергиус - "из знатного рода", "благородный".
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".
Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Анна - европейский аналог древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".