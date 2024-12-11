День ангела 11 декабря отмечают обладатели нескольких мужских именин и одного женского.

В свой День ангела можно обратиться с молитвой или просьбой к святому, который носит ваше имя. А верующие родители часто выбирают имя для малыша из списка именин за дату рождения ребенка.

Мы рассказали, у кого День ангела 11 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени каждого именинника и опубликовали красивые открытки с поздравлениями.

У кого именины сегодня 11 декабря

Даниил - имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог мой судья".

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Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".

Лука - образовано от латинского слова lux - светлый.

Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - образовано от древнегреческого имени Петрос, то есть "твердый, как камень".

У кого сегодня День ангела 11 декабря

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей - образовано от греческого Андреас, что в переводе значит "мужественный".

Василий - имя греческого происхождения, от слова Басилейос - "царственный".

Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео - не спать.

Даниил - имя древнееврейского происхождения, которое значит "Бог мой судья".

Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".

Константин - образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - от римского родового имени Паулюс - "младший", "скромный".

Петр - образовано от древнегреческого имени Петрос, то есть "твердый, как камень".

Сергей - современная форма римского имени Сергиус - "из знатного рода", "благородный".

Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Анна - европейский аналог древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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