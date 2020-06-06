Троицкая родительская суббота: как правильно помянуть умерших и что запрещено делать в этот день

Накануне Святой Троицы христиане вспоминают всех усопших и молится за упокой их душ.

Ежегодно перед Святой Троицей верующие поминают всех умерших православных христиан – не только родных, но и знакомых. В этом году Троицкая или родительская суббота пришлась на 6 июня.

Что такое Троицкая поминальная суббота

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Троица, которая в этом году празднуется 7 июня, считается радостным днем, что знаменует собой спасение всех людей. В этот праздник не рекомендуется ходить на кладбище, поэтому день накануне Троицы всегда "отдавался" умершим. Потому, именно сегодня христиане вспоминают всех усопших и молится за упокой их душ.

Троицкая поминальная неделя – единственная в году, которая привязана к большому празднику. Троица посвящена важному евангельскому событию – сошествию Святого Духа на апостолов. И это событие, с точки зрения вероучения, окончательно завершило процесс спасения человечества. Поэтому накануне праздника верующие молятся за умерших, чтобы и они приобщились к источнику блаженства и спасения. Ведь, согласно церковным канонам, "у Бога все живы".

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Перед родительской субботой в пятницу в церкви проводится большая панихида – парастас. А уже утром в субботу совершается заупокойная Божественная литургия, а после нее – общая панихида. Верующие пишут на листиках имена усопших и передают священнику, чтобы во время молитвы он их помянул.

Согласно давней традиции, в храм нужно принести немного красного вина, конфет, различных круп и хлеб. По завершению богослужения их раздадут всем нуждающимся. После церкви люди идут на кладбище, наводят там порядок, читают молитвы и раздают милостыню.

Также в эту субботу можно убирать дом и украшать его травами и цветами.

Что нельзя делать в Родительскую субботу

В этот день не принято поминать самоубийц и не крещенных в православной вере. В память о них можно лишь подать милостыню и накормить птиц;

нельзя поминать умерших злыми словами, говорить об их недостатках и грехах – христианская вера велит прощать;

на кладбище запрещено устраивать банкет и распивать алкоголь;

не рекомендуется оставлять на кладбище разные угощения, спиртное или сигареты, даже если покойный или покойная их раньше любили.

Поверья и суеверия на Троицкую субботу

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В поминальную субботу не рекомендуется работать в поле и на дворе.

Наши предки верили, что накануне Троицы русалки выходят из водоемов, устраивая разные шалости в полях и лесах, громко распевая песни. Поэтому в ночь на Троицу было строго запрещено купаться, чтобы разбуженный русалками водяной не утащил на дно водоема.

В этот день старались остерегаться русалок, поэтому нельзя было ходить в лес поодиночке, а также пасты вблизи него и водоемов скот.

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