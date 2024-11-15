У тех, кто родился с марта по май, есть свои защитники на небесах.

Православные верующие знают, что всех нас оберегают высшие силы, погибшие близкие родственники и, конечно, святые. Ангел-хранитель у человека может быть в качестве святого, в честь которого был назван ребенок.

Ваш ангел-хранитель и икона заступница по дате рождения

Лучше всего при определении святого покровителя ориентироваться именно на день и месяц, когда человек появился на свет. Если имя ему дали, исходя из предпочтений родителей, то все равно рядом с ним всегда будет его ангел-хранитель.

Март

Видео дня

1 марта - преподобномученица Евдокия.

2 марта - священномученик Феодот.

3 марта - мученики Евтропий, Клеоник и Василиск.

4 марта - преподобный Герасим.

5 марта - святой Конон Мандонский.

6 марта - святитель Константин и его мать Елена.

7 марта - священномученики Василий, Ефрем, Капитан, Евгений и другие.

8 марта - преподобный Феофилакт.

9 марта - святой Кесарий.

10 марта - мученики Кодрат, Киприан, Анект и Крискент.

11 марта - святители Софроней, Антип и Ефимий.

12 марта - преподобный Феофан.

13 марта - мученица Кристина Персидская.

14 марта - преподобный Венедикт.

15 марта - мученик Агапий.

16 марта - мученик Савин, священномученик Александр.

17 марта - преподобный Алексий.

18 марта - святой Кирилл.

19 марта - мученики Хрисанф и Дария.

20 марта - мученица Фотина.

21 марта - преподобный Иаков.

22 марта - священномученик Василий.

23 марта - преподобномученик Никон Сицилийский.

24 марта - преподобный Захарий Печерский.

25 марта - пресвятая Дева Мария.

26 марта - архангел Гавриил.

27 марта - мученица Матрона Солунская.

28 марта - преподобный Иларион Новый.

29 марта - мученик Марк.

30 марта - преподобный Иоанн Лествичник.

31 марта - святитель Григорий Палама.

Апрель

1 апреля - преподобный Геронтий.

2 апреля - преподобный Тит.

3 апреля - преподобный Никита Исповедник.

4 апреля - преподобный Иосиф Песнописец.

5 апреля - мученик Агафопод.

6 апреля - святой Евтихий.

7 апреля - преподобный Георгий.

8 апреля - преподобный Руф.

9 апреля - мученик Евпсихий.

10 апреля - Терентий, Помпий, Африкан, Максим, Зенон, Александр, Феодор и другие.

11 апреля - священномученик Антипа.

12 апреля - преподобный Василий.

13 апреля - священномученик Артемон.

14 апреля - преподобный Иоанн Лествичник.

15 апреля - благоверный великий князь Мстислав Владимирович.

16 апреля - мученица Агапия, Ирина, Хиония.

17 апреля - священномученик Симеон.

18 апреля - преподобный Иоанн Солунский.

19 апреля - преподобный Иоанн Печерник.

20 апреля - преподобный Феодор Трихина.

21 апреля - преподобная Мария Египетская.

22 апреля - преподобный Феодор Секиот.

23 апреля - великомученик Юрий Победитель (Георгий Победоносец).

24 апреля - мученик Савва Стратилат.

25 апреля - апостол и евангелист Марк.

26 апреля - священномученик Василий.

27 апреля - преподобный Стефан.

28 апреля - святые Ясон и Сосипатр.

29 апреля - преподобный Мемнон.

30 апреля - апостол Иаков.

Май

1 мая - святой пророк Иеремия.

2 мая - святой Афанасий Великий.

3 мая - преподобный Феодосий Печерский.

4 мая - мученица Пелагея.

5 мая - мученица Ирина.

6 мая - праведный Иов Почаевский.

7 мая - мученик Акакий.

8 мая - Иоанн Богослов.

9 мая - преподобный Иосиф Оптинский.

10 мая - святитель Симеон.

11 мая - равноапостольные Кирилл и Мефодий.

12 мая - преподобный Амфилохий Почаевский

13 мая - мученица Гликерия.

14 мая - мученик Исидор, преподобный Никита.

15 мая - преподобный Пахомий Великий.

16 мая - преподобный Феодор Освященный.

17 мая - апостол Андроник.

18 мая - святой Феодот Анкирский.

19 мая - преподобный Иоанн Готфский.

20 мая - мученики Фалалей, Александр и Астерий.

21 мая - равноапостольные царь Константин и мать его царица Елена.

22 мая - мученик Василиск.

23 мая - преподобный Михаил.

24 мая - преподобный Симеон Столпник.

25 мая - священномученик Ферапонт.

26 мая - апостолы Карп и Алфей.

27 мая - священномученик Ферапонт.

28 мая - преподобный Никита исповедник.

29 мая - мученица Феодосия дева.

30 мая - преподобный Исаакий исповедник.

31 мая - апостол Ерма.

После того как вы определились с защитником из святых, важно подумать о том, как узнать, какая икона по дате рождения подходит именно вам. Священники говорят, что для рожденных весной наиболее удачным вариантом будет Казанская икона Божией Матери и Иверская икона Божией Матери.

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