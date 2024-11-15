Кто мой ангел хранитель - посмотрите на месяц и число рождения / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Православные верующие знают, что всех нас оберегают высшие силы, погибшие близкие родственники и, конечно, святые. Ангел-хранитель у человека может быть в качестве святого, в честь которого был назван ребенок. 

Ваш ангел-хранитель и икона заступница по дате рождения

Лучше всего при определении святого покровителя ориентироваться именно на день и месяц, когда человек появился на свет. Если имя ему дали, исходя из предпочтений родителей, то все равно рядом с ним всегда будет его ангел-хранитель.

Март

Видео дня
  • 1 марта - преподобномученица Евдокия.
  • 2 марта - священномученик Феодот.
  • 3 марта - мученики Евтропий, Клеоник и Василиск.
  • 4 марта - преподобный Герасим.
  • 5 марта - святой Конон Мандонский. 
  • 6 марта - святитель Константин и его мать Елена.
  • 7 марта - священномученики Василий, Ефрем, Капитан, Евгений и другие.
  • 8 марта - преподобный Феофилакт.
  • 9 марта - святой Кесарий.
  • 10 марта - мученики Кодрат, Киприан, Анект и Крискент.
  • 11 марта - святители Софроней, Антип и Ефимий.
  • 12 марта - преподобный Феофан.
  • 13 марта - мученица Кристина Персидская.
  • 14 марта - преподобный Венедикт.
  • 15 марта - мученик Агапий.
  • 16 марта - мученик Савин, священномученик Александр.
  • 17 марта - преподобный Алексий.
  • 18 марта - святой Кирилл.
  • 19 марта - мученики Хрисанф и Дария.
  • 20 марта - мученица Фотина.
  • 21 марта - преподобный Иаков.
  • 22 марта - священномученик Василий.
  • 23 марта - преподобномученик Никон Сицилийский.
  • 24 марта - преподобный Захарий Печерский.
  • 25 марта - пресвятая Дева Мария.
  • 26 марта - архангел Гавриил.
  • 27 марта - мученица Матрона Солунская.
  • 28 марта - преподобный Иларион Новый.
  • 29 марта - мученик Марк.
  • 30 марта - преподобный Иоанн Лествичник.
  • 31 марта - святитель Григорий Палама.

Апрель

  • 1 апреля - преподобный Геронтий.
  • 2 апреля - преподобный Тит.
  • 3 апреля - преподобный Никита Исповедник.
  • 4 апреля - преподобный Иосиф Песнописец.
  • 5 апреля - мученик Агафопод.
  • 6 апреля - святой Евтихий.
  • 7 апреля - преподобный Георгий.
  • 8 апреля - преподобный Руф.
  • 9 апреля - мученик Евпсихий.
  • 10 апреля - Терентий, Помпий, Африкан, Максим, Зенон, Александр, Феодор и другие.
  • 11 апреля - священномученик Антипа.
  • 12 апреля - преподобный Василий.
  • 13 апреля - священномученик Артемон.
  • 14 апреля - преподобный Иоанн Лествичник.
  • 15 апреля - благоверный великий князь Мстислав Владимирович.
  • 16 апреля - мученица Агапия, Ирина, Хиония.
  • 17 апреля - священномученик Симеон.
  • 18 апреля - преподобный Иоанн Солунский.
  • 19 апреля - преподобный Иоанн Печерник.
  • 20 апреля - преподобный Феодор Трихина. 
  • 21 апреля - преподобная Мария Египетская.
  • 22 апреля - преподобный Феодор Секиот.
  • 23 апреля - великомученик Юрий Победитель (Георгий Победоносец).
  • 24 апреля - мученик Савва Стратилат.
  • 25 апреля - апостол и евангелист Марк.
  • 26 апреля - священномученик Василий.
  • 27 апреля - преподобный Стефан.
  • 28 апреля - святые Ясон и Сосипатр.
  • 29 апреля - преподобный Мемнон.
  • 30 апреля - апостол Иаков.

Май

  • 1 мая - святой пророк Иеремия.
  • 2 мая - святой Афанасий Великий.
  • 3 мая - преподобный Феодосий Печерский.
  • 4 мая - мученица Пелагея.
  • 5 мая - мученица Ирина.
  • 6 мая - праведный Иов Почаевский.
  • 7 мая - мученик Акакий.
  • 8 мая - Иоанн Богослов.
  • 9 мая - преподобный Иосиф Оптинский.
  • 10 мая - святитель Симеон.
  • 11 мая - равноапостольные Кирилл и Мефодий.
  • 12 мая - преподобный Амфилохий Почаевский
  • 13 мая - мученица Гликерия.
  • 14 мая - мученик Исидор, преподобный Никита.
  • 15 мая - преподобный Пахомий Великий.
  • 16 мая - преподобный Феодор Освященный.
  • 17 мая - апостол Андроник.
  • 18 мая - святой Феодот Анкирский.
  • 19 мая - преподобный Иоанн Готфский.
  • 20 мая - мученики Фалалей, Александр и Астерий.
  • 21 мая - равноапостольные царь Константин и мать его царица Елена.
  • 22 мая - мученик Василиск.
  • 23 мая - преподобный Михаил.
  • 24 мая - преподобный Симеон Столпник.
  • 25 мая - священномученик Ферапонт.
  • 26 мая - апостолы Карп и Алфей.
  • 27 мая - священномученик Ферапонт.
  • 28 мая - преподобный Никита исповедник.
  • 29 мая - мученица Феодосия дева.
  • 30 мая - преподобный Исаакий исповедник.
  • 31 мая - апостол Ерма.

После того как вы определились с защитником из святых, важно подумать о том, как узнать, какая икона по дате рождения подходит именно вам. Священники говорят, что для рожденных весной наиболее удачным вариантом будет Казанская икона Божией Матери и Иверская икона Божией Матери.

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