Православные верующие знают, что всех нас оберегают высшие силы, погибшие близкие родственники и, конечно, святые. Ангел-хранитель у человека может быть в качестве святого, в честь которого был назван ребенок.
Ваш ангел-хранитель и икона заступница по дате рождения
Лучше всего при определении святого покровителя ориентироваться именно на день и месяц, когда человек появился на свет. Если имя ему дали, исходя из предпочтений родителей, то все равно рядом с ним всегда будет его ангел-хранитель.
Март
- 1 марта - преподобномученица Евдокия.
- 2 марта - священномученик Феодот.
- 3 марта - мученики Евтропий, Клеоник и Василиск.
- 4 марта - преподобный Герасим.
- 5 марта - святой Конон Мандонский.
- 6 марта - святитель Константин и его мать Елена.
- 7 марта - священномученики Василий, Ефрем, Капитан, Евгений и другие.
- 8 марта - преподобный Феофилакт.
- 9 марта - святой Кесарий.
- 10 марта - мученики Кодрат, Киприан, Анект и Крискент.
- 11 марта - святители Софроней, Антип и Ефимий.
- 12 марта - преподобный Феофан.
- 13 марта - мученица Кристина Персидская.
- 14 марта - преподобный Венедикт.
- 15 марта - мученик Агапий.
- 16 марта - мученик Савин, священномученик Александр.
- 17 марта - преподобный Алексий.
- 18 марта - святой Кирилл.
- 19 марта - мученики Хрисанф и Дария.
- 20 марта - мученица Фотина.
- 21 марта - преподобный Иаков.
- 22 марта - священномученик Василий.
- 23 марта - преподобномученик Никон Сицилийский.
- 24 марта - преподобный Захарий Печерский.
- 25 марта - пресвятая Дева Мария.
- 26 марта - архангел Гавриил.
- 27 марта - мученица Матрона Солунская.
- 28 марта - преподобный Иларион Новый.
- 29 марта - мученик Марк.
- 30 марта - преподобный Иоанн Лествичник.
- 31 марта - святитель Григорий Палама.
Апрель
- 1 апреля - преподобный Геронтий.
- 2 апреля - преподобный Тит.
- 3 апреля - преподобный Никита Исповедник.
- 4 апреля - преподобный Иосиф Песнописец.
- 5 апреля - мученик Агафопод.
- 6 апреля - святой Евтихий.
- 7 апреля - преподобный Георгий.
- 8 апреля - преподобный Руф.
- 9 апреля - мученик Евпсихий.
- 10 апреля - Терентий, Помпий, Африкан, Максим, Зенон, Александр, Феодор и другие.
- 11 апреля - священномученик Антипа.
- 12 апреля - преподобный Василий.
- 13 апреля - священномученик Артемон.
- 14 апреля - преподобный Иоанн Лествичник.
- 15 апреля - благоверный великий князь Мстислав Владимирович.
- 16 апреля - мученица Агапия, Ирина, Хиония.
- 17 апреля - священномученик Симеон.
- 18 апреля - преподобный Иоанн Солунский.
- 19 апреля - преподобный Иоанн Печерник.
- 20 апреля - преподобный Феодор Трихина.
- 21 апреля - преподобная Мария Египетская.
- 22 апреля - преподобный Феодор Секиот.
- 23 апреля - великомученик Юрий Победитель (Георгий Победоносец).
- 24 апреля - мученик Савва Стратилат.
- 25 апреля - апостол и евангелист Марк.
- 26 апреля - священномученик Василий.
- 27 апреля - преподобный Стефан.
- 28 апреля - святые Ясон и Сосипатр.
- 29 апреля - преподобный Мемнон.
- 30 апреля - апостол Иаков.
Май
- 1 мая - святой пророк Иеремия.
- 2 мая - святой Афанасий Великий.
- 3 мая - преподобный Феодосий Печерский.
- 4 мая - мученица Пелагея.
- 5 мая - мученица Ирина.
- 6 мая - праведный Иов Почаевский.
- 7 мая - мученик Акакий.
- 8 мая - Иоанн Богослов.
- 9 мая - преподобный Иосиф Оптинский.
- 10 мая - святитель Симеон.
- 11 мая - равноапостольные Кирилл и Мефодий.
- 12 мая - преподобный Амфилохий Почаевский
- 13 мая - мученица Гликерия.
- 14 мая - мученик Исидор, преподобный Никита.
- 15 мая - преподобный Пахомий Великий.
- 16 мая - преподобный Феодор Освященный.
- 17 мая - апостол Андроник.
- 18 мая - святой Феодот Анкирский.
- 19 мая - преподобный Иоанн Готфский.
- 20 мая - мученики Фалалей, Александр и Астерий.
- 21 мая - равноапостольные царь Константин и мать его царица Елена.
- 22 мая - мученик Василиск.
- 23 мая - преподобный Михаил.
- 24 мая - преподобный Симеон Столпник.
- 25 мая - священномученик Ферапонт.
- 26 мая - апостолы Карп и Алфей.
- 27 мая - священномученик Ферапонт.
- 28 мая - преподобный Никита исповедник.
- 29 мая - мученица Феодосия дева.
- 30 мая - преподобный Исаакий исповедник.
- 31 мая - апостол Ерма.
После того как вы определились с защитником из святых, важно подумать о том, как узнать, какая икона по дате рождения подходит именно вам. Священники говорят, что для рожденных весной наиболее удачным вариантом будет Казанская икона Божией Матери и Иверская икона Божией Матери.