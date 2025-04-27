Узнайте, как принято отмечать Красную горку, и как этот праздник связан с Россией.

Через неделю после Пасхи некоторые украинцы отмечают праздник Красная горка - в эти дни поминают умерших. Некоторые люди считают, что это то же самое, что и Радоница, но мнения ученых относительно этого праздника расходятся, а в народе обычаи несколько смешались.

Кандидат исторических наук и этнолог Анастасия Кривенко эксклюзивно для УНИАН рассказала, как возник этот праздник, какие были традиции у наших предков и можно ли работать на Красную горку.

Что нужно делать на Красную горку?

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Анастасия Кривенко в комментарии для УНИАН объяснила, что этот день имеет русский след: "Если открыть этнологические книги, то Красная горка сразу ассоциируется с русской традицией. С одной стороны, говорят, что это то же самое, что Проводы. Мы находим первые упоминания о Красной горке в книге Николай Костомарова (19 век), и он как раз говорит о том, что Красная горка - это термин и обычай, характерный для России и это то же самое, что Проводы, Ведущая неделя. То есть те же самые обычаи поминовения своих предков, но есть свои нюансы.

Есть записи, которые сделали мои коллеги из Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины в 2000 годах - на территории Луганской и Харьковской областей, граничащих с РФ, используют термин Красная горка и им называют воскресенье после Пасхи. И некоторые даже отделяет понятия Красная горка и Проводы - говорят, что в воскресенье Красная горка, а в понедельник или вторник - Проводы. Но в разных селах говорят по-разному - одни привыкли поминать умерших на Красную горку, другие - на Радоницу, а третьи - на Проводы. Но при этом нет разницы в обрядности.

Есть еще упоминание у Павла Чубинского (19 век), что Красная горка - это праздник, который отмечали 22 апреля. Заключался в том, что молодые люди собирались на поляне, выбирали очень красивую девушку и одевали ее в зелень, делали ей венок, сажали на скамейку и клали возле нее сметану, масло, молоко, водили хороводы, танцевали. Потом девушка раздавала добро. Кроме того, она бросала венок девушкам, и его надо было хранить в течение года. Олекса Воропай, ссылаясь на Чубинского, писал что таким образом люди призывали весну, а молодежь играла в разные игры, в частности, связанными с брачными мотивами.

Есть информация, что в России Красная горка - это тоже воскресенье после Пасхи, и в этот день ребята из разных населенных пунктов собирались где-то за селом, водили хороводы, проводили определенные "ярмарки невест", поскольку там молодежь знакомилась и выбирала себе пару на будущее, чтобы потом свататься."

Что нельзя делать на Красную горку

Запреты на Красную горку в Украине такие же, как и на поминки/Радоницу.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Радоницу - заниматься тяжелым физическим трудом, ставить забор, шить, белить стены и играть свадьбы. Поэтому становится понятно, можно ли на Красную горку работать - такие действия у наших предков не приветствовались.

Можно ли на Красную горку убирать на кладбище

В некоторых регионах Украины, граничащих с РФ, на Красную горку есть только поминальные обычаи, которые такие же, как и на другой части украинской территории. И издавна наши предки ездили на кладбище поминать умерших, поэтому это делать можно.

Как катать яйца на Красную горку

Этнолог рассказала об обычае праздника, существовавшем у наших предков. Люди брали одно яйцо и сверху легонько обкатывали его вокруг гроба, а потом могли закопать или разбить о могилу, почистить и разделить между собой и съесть. Но это происходило только для того, чтобы "угостить" покойного.

Ритуал с яйцом, как и оставление других продуктов на могилах, - это своеобразное угощение умерших предков, которые должны были получить долю пасхальной трапезы, удовлетвориться, что их почитают, и затем способствовать благополучию своих живых потомков.

справка Анастасия Кривенко этнолог Этнолог и кандидат исторических наук. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Является научным сотрудником отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины. Занимается исследованием демонологии, обрядов и обычаев украинского народа. Заведующая отделом этнографии Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого. Ведет этнологический блог на своей странице в Instagram.

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