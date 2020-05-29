Шавуот 2020: история, традиции и смысл еврейского праздника

Праздник Шавуот отмечается в честь важного события – получения Торы и Десяти заповедей.

Сегодня, 29 мая, евреи отмечают праздник Шавуот – один из трех паломнических праздников, упомянутых в Пятикнижии.

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Длится Шавуот всего один день (в диаспоре – два). Отмечается он ежегодно 6-го числа еврейского месяца Сиван, то есть в этом году празднование началось с вечера 28 мая и продлится до вечера 29 мая.

На иврите слово "шавуот" означает "недели" – семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха.

Шавуот – что представляет собой этот праздник

Праздник Шавуот установлен в честь важного события – Синайского откровения. В этот день в 2488 году еврейский народ получил от Бога Тору и Десять заповедей – морально-этическую основу всей цивилизации.

Произошло это на горе Синай. По еврейской традиции считается, что Тора была записана Моисеем непосредственно из уст Бога.

Праздник Шавуот воплощает глубокую идею о том, что физическое освобождение от рабства и даже завоевание политической свободы не имеют особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная.

Традиции и особенности празднования

В этот день евреи украшают синагоги специально подготовленной зеленью, выносят свиток Торы, читают рассказ о том, как она была дарована, а также текст Десяти заповедей.

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Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и начало нового сезона года. Он праздновался в начале сезона жатвы пшеницы.

Шавуот также – это день рождения и годовщина смерти царя Давида, поэтому в некоторых общинах зажигают 150 свечей – по количеству составленных царем Псалмов.

Таким образом в Шавуот евреи отмечают три события: день дарования Торы, первый урожай, день рождения и смерти царя Давида.

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