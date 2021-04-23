Астрологи назвали самые эгоистичные знаки Зодиака. Они всегда ставят себя на первое место.
Об этом пишет "Клубер".
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Весы с самого начала отношений ставят себя на первое место. Своему партнеру они посчитают и учтут каждую копейку, зато побаловать себе не упустят шанса. Они не считают даже крупную покупку чрезмерно дорогой, если она сделана для себя.
Телец
Больше всего Телец любит себя и заботится в первую очередь о себе, а потом уже о своих близких.
Тельцы любят деньги, потому что они дарят им возможность побаловать себя, купить себе лучшие вещи, гаджеты, отправиться в дорогие путешествия.
Овен
Овен очень эгоистичный знак. Они чрезвычайно конкурентные личности и хотят, чтобы все знали, что у них лучшие автомобили, игрушки и жизнь в целом. А если это не так, то Овны сделают все возможное, чтобы быть не хуже других.
Когда речь заходит о заботе о себе любимом, такое понятие как "слишком дорого" для Овнов отсутствует.
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