Пасха – древнейший и важнейший церковный праздник, установленный в память о Воскресении Иисуса Христа из мертвых.
В этом году Пасха празднуется 2 мая. Конечно же, на праздник традиционно накрывают богатый стол. Будут готовиться, в частности, мясные блюда, которые семь недель до того были под запретом из-за Великого поста.
Неотъемлемым блюдом любого праздничного застолья также являются салаты. Поэтому на пасхальном столе обязательно должно стоять несколько вкусных салатов.
Салат с куриной грудинкой
- Куриная грудинка - 1 шт.
- Картофель - 5 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь-1 шт.
- Яйцо куриное-4 шт.
- Майонез - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Перец болгарский - для декора
- Петрушка - для декора
- Масло растительное - 2 ст. л.
Куриную грудку отварить до готовности в воде, приправленной солью и специями. Дать ей полностью остыть, затем отделить филе от кости. Нарезать мелкими кубиками.
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Отварить картофель "в мундире", очистить и натереть на мелкой терке.
Яйца очистить, отделить белок от желтка и отдельно натереть на мелкой терке.
Морковь натереть на мелкой терке, мелко нарезать лук. Спассеровать лук с морковью до мягкости и золотистого цвета на сковороде на среднем огне. Перед снятием с огня посолить и поперчить. Дать полностью остыть.
Первым слоем на тарелку выложить натертый картофель, приправить и нанести майонезную сеточку. Далее выложить слой мяса, затем - майонезная сеточка. На мясо выложить натертый желток, посолить, поперчить и нанести слой майонеза.
Затем выложить лук и морковь, сделать майонезную сеточку. Верхним слоем будет натертый белок. Его нужно немного прижать рукой к поверхности салата.
Украсить салат зеленью и отправить в холодильник, чтобы все слои хорошо пропитались.
Салат с рисом и крабовыми палочками
- Пропаренный рис - 0,5 ст.
- Крабовые палочки - 250 г
- Куриные яйца - 4 шт.
- Огурцы - 2 шт.
- Кукуруза консервированная - 300 г
- Сметана - 2 ст. л.
- Майонез - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
Рис промыть и сварить до готовности. Важно не переварить его, чтобы был мягким и рассыпчатым. Откинуть на дуршлаг, промыть кипяченой водой. Дать жидкости стечь. Остудить и переложить в глубокий салатник.
Круто отварить яйца. Залить холодной водой и остудить. Очистить от скорлупы. Нарезать на мелкие кубики, добавить к рису.
Огурцы помыть, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать их также маленькими кубиками. Добавить в миску к рису и яйцам.
Крабовые палочки предварительно разморозить. Нарезать таким же мелким кубиком. Добавить крабовые палочки в салатник.
Открыть банку с консервированной кукурузой. Выложить ее на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Положить в салатник к остальным продуктам.
В отдельной небольшой емкости смешать в равных пропорциях сметану и майонез. Посолить по вкусу, по желанию - поперчить. Заправить салат этим соусом. Все ингредиенты хорошо перемешать.
Салат "Пасхальный венок"
- Вареная колбаса - 200 г
- Сыр твердый - 70 г
- Свежий огурец - 1 шт.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Соль - щепотка
- Редис - для украшения
- Свежая зелень - 5-6 веточек
Картофель сварить вместе с кожурой, остудить и почистить. Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить.
Свежий огурец помыть, нарезать мелкими кубиками. Вареную колбасу также нарезать небольшими кубиками и добавить к огурцу.
Картофель нарезать мелкими кубиками и отправить к остальным продуктам. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.
Заправить салат вкусным майонезом любой жирности. Подсолить, поперчить по желанию и перемешать.
В центр блюда положить стакан или рюмку с небольшим диаметром. Выложить вокруг нее по кругу салат и разровнять ложкой.
Куриные яйца разделить на белки и желтки, натереть их на мелкой терке. Большую часть салата выложить тертым белком, утрамбовать. Верхушку салата украсить тертым желтком. Украсить его цветами, вырезанными из редиса и свежей зеленью.
Салат "Ананас" с курицей и грибами
- Куриная грудинка (филе) - 1 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Сыр твердый - 100 г
- Огурцы маринованные - 2-3 шт.
- Шампиньоны маринованные - 200 г
- Майонез - по вкусу
- Листья ананаса
Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварить. Все остудить. Затем очистить.
Взять для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй - хвост ананаса.
Первым слоем выложить натертый на крупной терке картофель. Смазать по вкусу майонезом. Вторым слоем идут нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой - кусочки курицы и майонез. Четвертый - яйца, натертые на крупной терке.
Обмазать тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпать натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покрыть тонким слоем майонеза.
Листья ананаса помыть, обсушить и вставить в салат. Затем от листьев начать выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы.
Салат из пекинской капусты и авокадо
- Пекинская капуста - 200 г
- Огурцы - 1 шт.
- Помидоры черри - 5 шт.
- Болгарский перец - 0,5 шт.
- Авокадо - 0,5 шт.
- Руккола - 50 г
- Лук - 0,5 шт.
- Соль - по вкусу
Для заправки
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
Овощи предварительно помыть и обсушить. Пекинскую капусту нарезать длинными полосками. Огурец нарезать кольцами (срезать толстую кожуру, если таковая имеется).
Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдПерец разрезать и удалить семена, нарезать их небольшими кусочками. Авокадо разрезать, очистить от кожуры. Также нарезать небольшими кусочками.
Помидоры нарезать на четвертинки, а лук – полукольцами.
Сложить все компоненты в миску, добавить горсть чистой и сухой рукколы. Посолить салат на вкус.
Приготовление заправки. Смешать оливковое масло и лимонный сок.
Добавить заправку в салат, перемешать. Салат следует сразу подавать на стол.
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