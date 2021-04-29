Вкусные овощные салаты будут отличным дополнением к другим блюдам.

Пасха – древнейший и важнейший церковный праздник, установленный в память о Воскресении Иисуса Христа из мертвых.

В этом году Пасха празднуется 2 мая. Конечно же, на праздник традиционно накрывают богатый стол. Будут готовиться, в частности, мясные блюда, которые семь недель до того были под запретом из-за Великого поста.

Неотъемлемым блюдом любого праздничного застолья также являются салаты. Поэтому на пасхальном столе обязательно должно стоять несколько вкусных салатов.

Салат с куриной грудинкой

Куриная грудинка - 1 шт.

Картофель - 5 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь-1 шт.

Яйцо куриное-4 шт.

Майонез - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Перец болгарский - для декора

Петрушка - для декора

Масло растительное - 2 ст. л.

Куриную грудку отварить до готовности в воде, приправленной солью и специями. Дать ей полностью остыть, затем отделить филе от кости. Нарезать мелкими кубиками.

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Отварить картофель "в мундире", очистить и натереть на мелкой терке.

Яйца очистить, отделить белок от желтка и отдельно натереть на мелкой терке.

Морковь натереть на мелкой терке, мелко нарезать лук. Спассеровать лук с морковью до мягкости и золотистого цвета на сковороде на среднем огне. Перед снятием с огня посолить и поперчить. Дать полностью остыть.

Первым слоем на тарелку выложить натертый картофель, приправить и нанести майонезную сеточку. Далее выложить слой мяса, затем - майонезная сеточка. На мясо выложить натертый желток, посолить, поперчить и нанести слой майонеза.

Затем выложить лук и морковь, сделать майонезную сеточку. Верхним слоем будет натертый белок. Его нужно немного прижать рукой к поверхности салата.

Украсить салат зеленью и отправить в холодильник, чтобы все слои хорошо пропитались.

Салат с рисом и крабовыми палочками

Пропаренный рис - 0,5 ст.

Крабовые палочки - 250 г

Куриные яйца - 4 шт.

Огурцы - 2 шт.

Кукуруза консервированная - 300 г

Сметана - 2 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Рис промыть и сварить до готовности. Важно не переварить его, чтобы был мягким и рассыпчатым. Откинуть на дуршлаг, промыть кипяченой водой. Дать жидкости стечь. Остудить и переложить в глубокий салатник.

Круто отварить яйца. Залить холодной водой и остудить. Очистить от скорлупы. Нарезать на мелкие кубики, добавить к рису.

Огурцы помыть, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать их также маленькими кубиками. Добавить в миску к рису и яйцам.

Крабовые палочки предварительно разморозить. Нарезать таким же мелким кубиком. Добавить крабовые палочки в салатник.

Открыть банку с консервированной кукурузой. Выложить ее на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Положить в салатник к остальным продуктам.

В отдельной небольшой емкости смешать в равных пропорциях сметану и майонез. Посолить по вкусу, по желанию - поперчить. Заправить салат этим соусом. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Салат "Пасхальный венок"

Вареная колбаса - 200 г

Сыр твердый - 70 г

Свежий огурец - 1 шт.

Куриные яйца - 3 шт.

Картофель - 2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Редис - для украшения

Свежая зелень - 5-6 веточек

Картофель сварить вместе с кожурой, остудить и почистить. Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить.

Свежий огурец помыть, нарезать мелкими кубиками. Вареную колбасу также нарезать небольшими кубиками и добавить к огурцу.

Картофель нарезать мелкими кубиками и отправить к остальным продуктам. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.

Заправить салат вкусным майонезом любой жирности. Подсолить, поперчить по желанию и перемешать.

В центр блюда положить стакан или рюмку с небольшим диаметром. Выложить вокруг нее по кругу салат и разровнять ложкой.

Куриные яйца разделить на белки и желтки, натереть их на мелкой терке. Большую часть салата выложить тертым белком, утрамбовать. Верхушку салата украсить тертым желтком. Украсить его цветами, вырезанными из редиса и свежей зеленью.

Салат "Ананас" с курицей и грибами

Куриная грудинка (филе) - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г

Огурцы маринованные - 2-3 шт.

Шампиньоны маринованные - 200 г

Майонез - по вкусу

Листья ананаса

Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварить. Все остудить. Затем очистить.

Взять для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй - хвост ананаса.

Первым слоем выложить натертый на крупной терке картофель. Смазать по вкусу майонезом. Вторым слоем идут нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой - кусочки курицы и майонез. Четвертый - яйца, натертые на крупной терке.

Обмазать тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпать натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покрыть тонким слоем майонеза.

Листья ананаса помыть, обсушить и вставить в салат. Затем от листьев начать выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы.

Салат из пекинской капусты и авокадо

Пекинская капуста - 200 г

Огурцы - 1 шт.

Помидоры черри - 5 шт.

Болгарский перец - 0,5 шт.

Авокадо - 0,5 шт.

Руккола - 50 г

Лук - 0,5 шт.

Соль - по вкусу

Для заправки

Оливковое масло - 3 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Овощи предварительно помыть и обсушить. Пекинскую капусту нарезать длинными полосками. Огурец нарезать кольцами (срезать толстую кожуру, если таковая имеется).

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдПерец разрезать и удалить семена, нарезать их небольшими кусочками. Авокадо разрезать, очистить от кожуры. Также нарезать небольшими кусочками.

Помидоры нарезать на четвертинки, а лук – полукольцами.

Сложить все компоненты в миску, добавить горсть чистой и сухой рукколы. Посолить салат на вкус.

Приготовление заправки. Смешать оливковое масло и лимонный сок.

Добавить заправку в салат, перемешать. Салат следует сразу подавать на стол.

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Автор: Алина Вишневская