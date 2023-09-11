Усекновение главы Иоанна Предтечи - один из важнейших в году праздников, посвященный казни предшественника Иисуса пророка Иоанна Крестителя. Он был казнен по желанию падчерицы царя Ирода Саломеи. Этот праздник также один из самых грустных в церковном календаре. Хотя не приходится сомневаться, что за свою праведную жизнь и мученическую смерть Иоанн Предтеча попал в Царство Небесное.
Поздравления Усекновением главы Иоанна Предтечи в стихах и прозе
Иоанн Предтеча
За веру православную
Борьбу вёл крепко вечно,
Свершал деянья славные.
И в день Усекновения
Святой главы Крестителя
Добра, любви, терпения
Тебе желаю в жизни я!
****
Памятный сегодня день,
Зажигайте свечи,
Усекновение главы
Нынче помнит вечер.
Пусть же будет с вами Бог,
Так же вечно рядом,
Чтобы милость от Него
Стала вам наградой.
***
Водой он Иисуса окрестил,
И знал, что это Сын от Бога,
В пустыне, как отшельник, долго жил,
Но кончилась в тюрьме его дорога.
В угоду женщине скатилась голова,
Его убила зависти короста,
Над ним рыдала неба синева,
Иван Предтеча был святой апостол.
Так будем тоже, как Иван, верны,
И преданны для Божьего служенья,
Добры душой, а верою сильны,
В печальный день его поминовенья.
***
Войди во храм, поставь свечу,
Не нужно лишней речи.
В день этот отсекли главу
Иоанна Предтечи.
Он Богу жизнь свою отдал,
И веру не нарушил.
Войди во храм, поставь свечу
За праведную душу.
***
В этот день молитвой тихой
Непременно вспомним мы
То, что Иоанн Предтеча
Нынче пал без головы..
Пожелаю вам терпенья,
Чтобы в вере были вы,
И стоически сносили
Все превратности судьбы.
***
В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.
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В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.
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Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здравие ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душою всегда относились друг к другу. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит, и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!
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В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.