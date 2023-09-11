В Усекновение главы Иоанна Предтечи поздравьте с этим праздником близких верующих.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - один из важнейших в году праздников, посвященный казни предшественника Иисуса пророка Иоанна Крестителя. Он был казнен по желанию падчерицы царя Ирода Саломеи. Этот праздник также один из самых грустных в церковном календаре. Хотя не приходится сомневаться, что за свою праведную жизнь и мученическую смерть Иоанн Предтеча попал в Царство Небесное.

Поздравления Усекновением главы Иоанна Предтечи в стихах и прозе

Иоанн Предтеча

За веру православную

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Борьбу вёл крепко вечно,

Свершал деянья славные.

И в день Усекновения

Святой главы Крестителя

Добра, любви, терпения

Тебе желаю в жизни я!

****

Памятный сегодня день,

Зажигайте свечи,

Усекновение главы

Нынче помнит вечер.

Пусть же будет с вами Бог,

Так же вечно рядом,

Чтобы милость от Него

Стала вам наградой.

***

Водой он Иисуса окрестил,

И знал, что это Сын от Бога,

В пустыне, как отшельник, долго жил,

Но кончилась в тюрьме его дорога.

В угоду женщине скатилась голова,

Его убила зависти короста,

Над ним рыдала неба синева,

Иван Предтеча был святой апостол.

Так будем тоже, как Иван, верны,

И преданны для Божьего служенья,

Добры душой, а верою сильны,

В печальный день его поминовенья.

***

Войди во храм, поставь свечу,

Не нужно лишней речи.

В день этот отсекли главу

Иоанна Предтечи.

Он Богу жизнь свою отдал,

И веру не нарушил.

Войди во храм, поставь свечу

За праведную душу.

***

В этот день молитвой тихой

Непременно вспомним мы

То, что Иоанн Предтеча

Нынче пал без головы..

Пожелаю вам терпенья,

Чтобы в вере были вы,

И стоически сносили

Все превратности судьбы.

***

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.

***

В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.

***

Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здравие ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душою всегда относились друг к другу. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит, и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

***

В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своём пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.

Открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2023

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